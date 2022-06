Kurz: „Diablo Immortal“ ab sofort verfügbar +++ Gewinner der „Swift Student Challenge“ zeigen Preispaket von Apple

„Diablo Immortal“ mit guten Kritiken im App Store

Diablo

Diablo Immortal

Gewinner der „Swift Student Challenge“ erhalten Apple-Goodies

Wer eine Vorliebe für Hack-and-Slay-Spiele hat, kommt ankaum vorbei: Die Reihe umfasst mittlerweile drei Ableger, ein vierter Teil ist in Entwicklung. Ab sofort stehtfür das iPhone, iPad, Android-Geräte sowie Windows-Rechner zum Download bereit. Wer den Titel auf unterschiedlichen Plattformen installiert, muss sich um den Spielstand keine Sorgen machen: Dieser wird auf allen Systemen entsprechend angeglichen. Auch Crossplay stellt kein Problem dar.Die Systemvoraussetzungen sind im Apple-Kosmos einigermaßen moderat: Nutzer benötigen lediglich ein iPhone oder iPad mit mindestens iOS 11 beziehungsweise iPadOS 11. An Speicherplatz sollte hingegen kein Mangel bestehen: 3,5 Gigabyte beansprucht die App, welche im App Store kostenlos heruntergeladen werden kann. Es handelt sich um einen Free-to-play-Titel: Entwickler Blizzard verspricht, dass für die gesamte Kampagne des Spiels keinerlei Kosten anfallen, allerdings lässt sich der Fortschritt im Game über diverse In-App-Käufe beschleunigen. Erste Testberichte zeigen sich von dem Spiel durchaus angetan und im App Store verzeichnet der Titel 4,7 von 5 Sternen.Im Rahmen der „Swift Student Challenge“ können angehende Entwickler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und ein per Swift Playgrounds erstelltes Projekt bei Apple einreichen. Das Unternehmen bewertet unter anderem die Programmierleistung sowie die Kreativität des Machwerks und sendet an die Gewinner des Wettbewerbs ein Preispaket, das mit einigen Gimmicks aufwartet. Einige der Prämierten nahmen ihre Geschenke bereits in Empfang.Neben einer Mütze mit auffälligem Apple-Logo beinhaltet das Paket einige zur WWDC passenden Anstecknadeln und ein Schreiben, welches auf die hohen Programmierkünste des Gewinners hinweist. Außerdem spendiert Cupertino einen Pullover mit einem in Gelb gehaltenen „WWDC22“-Schriftzug sowie nagelneue AirPods Pro. Als Bonus gewährt Apple zudem eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft im Entwickler-Programm.