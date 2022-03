"Diablo Immortal" für iPhone und iPad: Neues Spiel der Kult-Reihe vorbestellbar

Zeitlich zwischen Diablo II und Diablo III

Apple hat die Vorbestellphase von "Diablo Immortal" für iPhone und iPad gestartet. Nachdem Entwickler Blizzard Entertainment den neuen Titel der Kult-Rollenspielserie "Diablo" bereits 2018 ankündigte, wird er im Laufe des Jahres 2022 erscheinen. In dem Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) kämpfen abermals Engel und Dämonen um die Macht – es geht darum, die Wiederkehr von Skarn (Herald of Terror) zu verhindern.Die Handlung des neuen Diablo-Ablegers spielt zeitlich zwischen den Ereignissen von "Diablo II: Lord of Destruction" und "Diablo III". Die Welt von Sanktuario wird abermals von Dämonen bedroht – es gilt, sich mit Hilfe von Engeln gegen die Unterwelt-Monster zur Wehr zu setzen. Da der Weltstein zerstört und dessen Einzelteile weit verstreut sind, möchte Skarn mit seiner Armee die Fragmente des Weltseins einsammeln und so den Dämonenherrscher Diablo wiederbeleben."Diablo Immortal" orientiert sich am bekannten Spielprinzip der Reihe und bietet darüber hinaus neue Features, die für noch mehr Spielspaß sorgen sollen. Sechs Charakterklassen sind anwählbar – jede Klasse bietet individuelle Fähigkeiten und Kräfte. Die Barbarenklasse beispielsweise glänzt durch Brachialgewalt. Hinzu kommen Totenbeschwörer, Kreuzritter, Mönche, Dämonenjäger und Zauberer. Die hohe Anpassbarkeit der Figuren an die Wünsche des Spielers zählt zu den wichtigsten Features des Games. Im Laufe des Spiels gewinnen die Charaktere zudem neue Kräfte und Waffen, und besser gegen die immer mächtigeren Feinde zu bestehen.Der Entwickler spricht von einer riesigen Spielwelt, die es zu erkunden gilt. Dazu gehören unter anderem die kriegsgeschwächte Gegend um Wortham, die Metropole Westmark und die gefährliche Dschungellandschaft der Faulmarsch. Dabei helfen soll die für Mobilgeräte optimierte Steuerung. Zudem wird der Multiplayer-Aspekt des Spiels betont – im Team sei die Eroberung von Dungeons und Co. besser zu organisieren.Diablo Immortal für iPhone und iPad ist im App Store (Link: ) vorbestellbar. Benötigt wird iOS/iPadOS 11 oder neuer. Bei Erscheinen wird der Titel automatisch auf das iDevice des Vorbestellers geladen. Auch eine Android-Version wird auf den Markt kommen. Ab wann das Spiel im Laufe des Jahres verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Ursprünglich kamen Spekulationen über den 30. Juni als Stichtag auf, da das Datum bei Vorbestellern im App Store angezeigt wurde – Blizzard zufolge handelt es sich hier aber nur um einen Platzhalter ohne Aussagekraft.