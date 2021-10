Kurz: Apple sichert Grafiksuite Blender Unterstützung zu +++ Neue Serien und Trailer für Apple TV

Apple verspricht Unterstützung für Blender

Bei der Freien Software Blender handelt es sich um ein 3D-Grafiktool, das auf unterschiedlichen Plattformen zur Verfügung steht. Die hinter der Software stehende Stiftung veröffentlichte heute eine knapp gehaltene Pressemitteilung, in der sie auf die Unterstützung von Apple eingeht (siehe hier ). Cupertino sei dem Development Fund beigetreten und sichere damit technisches Know-how sowie weitere Ressourcen zu. Außerdem erwartet die Entwickler nun eine saftige Finanzspritze: Wie hoch diese ist, lässt Blender zwar offen, ein Corporate Patron leistet aber eine Unterstützung von mindestens 120.000 Euro pro Jahr (siehe hier ).Der Kooperation war wohl bereits seit geraumer Zeit in Planung, wie Blender-Gründer Ton Rossendaal auf Twitter schreibt:Laut Soosendaal kehre macOS als vollständig unterstützte Plattform wieder zurück. Die aktuelle Version 2.93.5 der Software erfordert mindestens macOS High Sierra und steht hier zum Download bereit.Apple TV+ geizt gerade nicht mit neuen Trailern. Tatsächlich stehen einige Neuzugänge an, welche die Streaming-Plattform gebührend im Rahmen diverser Vorschau-Videos vorstellt. So erwartet Abonnenten des Services ab dem 13. November die Comedy-Serie: Diese behandelt die manipulative Beziehung eines Psychotherapeuten zu seinem Klienten – ab sofort steht ein zweiter Trailer zur Verfügung:Die Serie hat übrigens nichts mit Apples Neuankündigung zuzu tun: Auch diese widmet sich einem Therapeuten (gespielt von Jason Segel), der sich nicht länger an ethische Grundsätze hält und damit massive Veränderungen in den Leben seiner Klienten herbeiführt. Ebenfalls im Comedy-Genre beheimatet, ist die Produktion der zehnteiligen Serie noch ausständig.Am 29. Oktober hält zudemauf Apple TV+ Einzug: Die Serie basiert auf dem Leben des NBA-Stars Kevin Durant. Auch hierfür stellt der Video-on-Demand-Dienst einen Trailer bereit:Ab heute finden sich zudem zwei Neuzugänge im Portfolio: Mitkommen vor allem Kinder mit einer Vorliebe für Hundewelpen auf ihre Kosten, die Dokumentationbeleuchtet den Werdegang der gleichnamigen New Yorker Band.