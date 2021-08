Kurz: Apple kauft Reese Witherspoons Firma nicht +++ Stopp für iOS älter als 14.7.1

Berichten zufolge war Apple daran interessiert, das von Reese Witherspoon gegründete Medienunternehmen "Hello Sunshine" zu kaufen. Es hätte sich um eine der teuersten Übernahmen der Unternehmensgeschichte gehandelt, denn den Wert schätzten Marktbeobachter auf rund eine Milliarde Dollar ein. Um den Content von Apple TV+ auszubauen, wäre "Hello Sunshine" eine sinnvolle Erweiterung gewesen, zumal Apple und Witherspoon jetzt schon zusammenarbeiten. Allerdings kam es anders und stattdessen sicherte sich ein von Blackstone unterstütztes Start-up den Zuschlag.Dem Wall Street Journal zufolge lautet der Plan, ein unabhängiges Entertainment-Unternehmen aufzubauen. Sowohl Witherspoon als auch CEO Sarah Harden sitzen fortan im Board des Neulings. Keine Angaben gibt es zum genauen Kaufpreis, denn die Details wurden nicht veröffentlicht. Allerdings kauft Blackstone für rund 500 Millionen Dollar Aktien zurück, die sich in den Händen von "Hello Sunshine"-Anlegern befunden haben. Mehrere hundert Millionen Dollar dürften dann noch einmal an die Unternehmenseigner fließen.Das letzte iOS-Update liegt eine Woche zurück. Mit iOS 14.7.1 nahm sich Apple eines Fehlers an, der die Entsperrung der Apple Watch via Touch ID auf dem iPhone verhinderte. Offensichtlich handelte es sich dabei um das letzte bekannte Problem, denn ab sofort ist der Umstieg auf ältere Systemversionen als 14.7.1 versperrt. Seit Ende Juli hatte Apple bereits iOS 14.6 nicht mehr signiert, nun trifft dieses Schicksal auch iOS 14.7. Wer sein System noch nicht aktualisiert hat, kann natürlich weiterhin damit arbeiten. Beim Wiederherstellen eines iPhones steht hingegen nicht mehr die Möglichkeit zur Verfügung, sich für ein älteres System als das aktuelle Release zu entscheiden. Das Vorgehen ist seit vielen Jahren bekannt, denn sobald sich ein System als stabil erweist, beendet Apple die Signierung älterer Versionen. Vor Schwierigkeiten stellt der Schritt aber normalerweise nur Nutzer, die Jailbreaks anwenden wollen und dazu auf etwas betagtere Builds setzen müssen.