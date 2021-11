Kurz: Apple-Store-App ab sofort mit Wunschlisten & hochkarätiger Neuzugang in Apples Aufsichtsrat

Wunschlisten erstellen in der Apple-Store-App

CEO von Johnson & Johnson in Apples Aufsichtsrat

iPhones, iPads, Macs und Zubehör kann man bekanntlich direkt bei Apple kaufen, entweder in einem der hauseigenen Ladengeschäfte des Unternehmens oder mithilfe eines Browsers im Apple Online Store. Darüber hinaus stellt der kalifornische Konzern eine spezielle Apple-Store-App für die Smartphones und Tablets aus Cupertino zur Verfügung. Der Anwendung fehlte bislang allerdings ein praktisches Feature. Mit einem soeben veröffentlichten Update stellt Apple dieses jetzt zur Verfügung.Die neue Version der Apple-Store-App, die seit Kurzem in iOS App Store verfügbar ist, erlaubt jetzt die Erstellung von Wunschlisten beziehungsweise Einkaufszetteln. Nach der Auswahl eines Artikels erscheint hierfür unter den Angaben zum Produkt ein Hinweis mit der Überschrift "Überlegst Du noch?". Nach einem Fingertipp auf die Option "Zu gesicherten Artikeln hinzufügen" wird das Gerät in der Liste gespeichert und kann von dort aus in der zuvor angelegten Konfiguration wieder aufgerufen werden. Dabei ist man nicht auf einen Einkaufszettel beschränkt, sondern kann mehrere Wunschlisten anlegen, etwa für Weihnachtsgeschenke oder geschäftlich zu nutzende Geräte.Zu finden sind die gespeicherten Geräte in der Account-Übersicht der App unter dem neuen Punkt "Gesicherte Artikel". Die so erstellten Einkaufslisten lassen sich zudem mit den Specialists in einem stationären Apple Store teilen und können so als Grundlage für ein Beratungsgespräch dienen. Eine schriftliche Zusammenfassung der Unterhaltung mit den Apple-Mitarbeitern wird dann anschließend automatisch an die App geschickt und von dieser angezeigt. Darüber hinaus versieht Apple die in der Apple-Store-App zur Verfügung gestellten Videos ab sofort mit Audiodeskriptionen.Apples Board of Directors ist um ein hochkarätiges Mitglied reicher. Dem Gremium, welches in etwa mit dem Aufsichtsrat einer deutschen Aktiengesellschaft vergleichbar ist, gehört ab sofort Alex Gorsky an. Der 61-jährige leitet seit 2012 als CEO und Chairman das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson. Der US-amerikanische Konzern wurde einer breiten weltweiten Öffentlichkeit in den vergangenen anderthalb Jahren unter anderem für seinen COVID-19-Impfstoff bekannt. In der Ankündigung des Neuzugangs nennt Apple den Manager einen "Visionär des Gesundheitswesens", welcher über enorme Erfahrung und Kenntnisse verfüge. Zudem hege er eine Leidenschaft für neue Technologien. Der iPhone-Konzern erwartet, dass er von der Führungsstärke und dem Expertenwissen profitieren wird, welche Gorsky in das höchste Gremium des Unternehmens einbringt.