Kuo: Lightning-Abschied auch bei AirPods und weiterem Apple-Zubehör geplant

Die Anschluss-Lösungen von iPhones und Android-Geräten lassen sich aktuell klar unterscheiden: Während die Android-Konkurrenz schon seit Jahren bei Smartphones größtenteils auf den USB-C-Anschluss setzt, nutzt Apple bislang den hauseigenen und proprietären Lightning-Port. Doch das Unternehmen aus Cupertino könnte bei iPhones in absehbarer Zukunft ebenfalls auf USB-C umschwenken, wie aktuelle Gerüchte zeigen. Dabei soll Apples USB-C-Offensive nicht beim iPhone enden, so ein Branchenexperte. Auch für Zubehörartikel wie AirPods und das MagSafe Battery Pack plane Apple einen Anschlusswechsel.Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo stellt in einem Tweet den besagten Wechsel von Lightning zu USB-C bei Apple-Produkten wie AirPod und Battery Pack für iPhones in Aussicht. Sowohl die kabellosen Kopfhörer als auch die Akku-Erweiterungen wären dann mit standardmäßigen USB-C-Kabeln verwendbar.Auch beim Mac-Zubehör plane Apple die Einführung von USB-C als neuem Port. Sowohl beim Magic Keyboard, Magic Trackpad als auch bei der Magic Mouse möchte das Unternehmen den Lightning-Port abschaffen, sofern Kuos Prognosen zutreffen. Über den Zeitplan des Wechsels von Lightning zu USB-C gibt es noch keine genauen Informationen – Kuo spricht lediglich von der "absehbaren Zukunft".Zeitlich genauer äußerte sich der Branchen-Insider bezüglich eines möglichen USB-C-Anschlusses bei iPhones. Apple veröffentliche demnach die ersten iPhone-Modelle mit USB-C-Port im Jahr 2023. Im Zuge dessen könnte Apple auch das schon angesprochene Zubehör wie die AirPods nach und nach auf den Port umstellen. Außer Android-Smartphones und -Tablets setzen auch Apple-eigene Geräte wie Macs schon lange auf USB-C, was den kabelgebundenen Anschluss eines iPhones an den Rechner erleichtern würde.Apple experimentierte in den letzten Jahren zudem mit iPhones ohne Anschluss, so Kuo. Aufgrund der aktuell noch zu eingeschränkten Möglichkeiten zum kabellosen Aufladen und der für besagten Zweck noch nicht ausgereiften MagSafe-Technologie sei jedoch auf absehbare Zeit nicht mit einem iPhone ohne Anschluss-Port zu rechnen.Bloomberg meldete kürzlich ebenfalls den möglichen Apple-Switch zu USB-C beim iPhone. Das Unternehmen teste bereits entsprechende iPhone-Prototypen und peile die ersten Modelle im Jahr 2023 an (wie Kuo ebenfalls prognostizierte).