Bericht: Große Fortschritte bei Apples AR-Brille – und eine baldige Markteinführung denkbar

Technische Herausforderungen und eine Fülle an Patenten

Morgan Stanley widerspricht Ming-Chi Kuos Einschätzung

Bereits seit geraumer Zeit beschäftigen sich Analysten, Leaker und Branchenkenner mit Apples Plänen zur Einführung eines Headsets und einer Brille, die mit Virtual- und Augmented-Reality-Funktionen glänzen. Ein guter Indikator für die rege Entwicklungstätigkeit auf diesem Gebiet sind die von Cupertino eingeführten Patente: Zuletzt sicherte sich das Unternehmen ein Patent, welches die Projektion von Inhalten direkt auf die Netzhaut beschreibt – ohne dabei Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit befürchten zu müssen (siehe hier ). Nun äußern sich die Analysten von Morgan Stanley zu Apples AR-Ambitionen: Ein marktreifes Produkt liege in nicht allzu ferner Zukunft.In einer Notiz an Investoren, welche der Investor's Business Daily vorliegt, klären Analysten von Morgan Stanley einige Details zu Apples AR-Projekt: Der US-Konzern habe jahrelang an Know-how für eine entsprechende Brille gearbeitet und einige Rückschläge in Kauf nehmen müssen. Die technischen Herausforderungen seien kaum zu unterschätzen: Apple statte das Gerät mit Kameras, einem LiDAR-Scanner, 5G, Projektoren sowie speziellen Linsen aus – und müsse diese Komponenten in einer leichten Brille zusammenbringen, deren Akku einen Tag lang hält. Die Analysten ziehen Parallelen zur Apple Watch: Als sich einschlägige Patentanmeldungen gehäuft hatten, sei die Markteinführung der Uhr bereits absehbar gewesen – in einem ähnlichen Stadium befinde sich die AR-Brille.Den Analysten zufolge nähere sich die Brille der finalen Produkteinführung, welche dem gesamten Markt neue Impulse verleihe: Apples Bestrebungen in puncto Erweiterte Realität würden der Technologie einen Schub versetzen und ihre Popularität erhöhen. Ein anderer profilierter Analyst, Ming-Chi-Kuo, kommt allerdings zu einem anderen Schluss: Er rechnet mit der Marktreife der Brille frühestens im vierten Quartal 2022 – die Qualitätsanforderungen an Apple lägen ungleich höher als bei anderen Anbietern, so Kuo (siehe hier ).