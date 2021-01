Schnelleres WLAN für iPhone 13: Bericht rechnet mit Wi-Fi 6E für neues Modell

Apple zieht nach

Barclays mit hoher Trefferquote

Wer sich für ein aktuelles iPhone entscheidet, muss sich nicht mit einer langsamen Internetverbindung herumschlagen – sofern der Anbieter und die Netzabdeckung nicht in die Quere kommen. Dank 5G ist der mobile Zugang zum Web überaus schnell, WLAN 6 (802.11ax) wiederum ermöglicht ebenfalls hohe Datenraten. Die kommende Generation des iPhones könnte einen weiteren Schritt nach vorn machen und den Standard Wi-Fi 6E unterstützen. Dieser arbeitet mit höheren Bandbreiten und verringert die Gefahr von Interferenzen, weil er das 6-GHz-Band benutzt. Netgear und Asus haben bereits erste Router mit Wi-Fi 6E vorgestellt.Um das kommende Smartphone von Apple, das möglicherweise iPhone 12s heißen wird, ranken sich bereits so manche Gerüchte: Denkbar ist ein Touch-ID-Sensor unter dem Display ähnlich der Android-Konkurrenz. Ferner munkelt man immer wieder über eine schmalere Notch . Die Barclays-Analysten Blayne Curtis und Thomas O'Malley legen nun einen Bericht vor, der MacRumors vorliegt. Darin ist die Rede vom Apple-Zulieferer Skyworks, der einige Komponenten für das kommende Flaggschiff-Modell beisteuern werde – darunter auch Bauteile für Wi-Fi 6E. Außerdem verweist Barclays auf Broadcom: Der Chiphersteller profitiere davon, dass Unternehmen wie Apple und Samsung dieses Jahr auf den neuen WLAN-Standard setzten.Tatsächlich ist Samsung der Konkurrenz bereits zuvorgekommen – das Galaxy S21 Ultra ist das erste Smartphone, das Wi-Fi 6E unterstützt. Die Barclays-Analysten verwiesen bereits im vergangenen Jahr auf Apples Pläne mit dem neuen WLAN-Standard. Barclays Prognosen gelten als durchaus vertrauenswürdig: Dem Unternehmen gelang es bereits einige Male, korrekte Voraussagen zu treffen. So waren dessen Analysten die Ersten, die darauf hinwiesen, dass Apple den neuen Smartphones kein Ladegerät beilegen wird. Das Unternehmen wusste auch im Vorfeld vom True-Tone-Display beim iPhone 8 und X sowie dem Wegfall des Klinkenanschlusses (iPhone 7) und der fehlenden 3D-Touch-Technologie beim iPhone 11 zu berichten.