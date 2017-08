Kuo: Kein neues Design für Apple Watch 3

Der relativ gut informierte Marktforscher Ming-Chi Kuo von KGI Securities hat in einem neuen Bericht an Kunden einen aktualisierten Ausblick auf die zu erwartende dritte Generation der Apple Watch gegeben. Demnach werde die Integration von LTE-Mobilfunk der wesentliche Vermarktungsaspekt von Apples Smartwatch sein, womit sich die meisten Funktionen auch ganz ohne iPhone verwenden lassen. Unabhängig davon plane Apple laut Kuo auch Modelle ohne LTE. Dem Gerücht über ein mögliches neues Design erteilt Kuo indes eine Absage.Mit Blick auf die Entwicklung bei Apples Zulieferern erwartet KGI Securities eine Fortsetzung des bisherigen Designs mit 38mm- und 42mm-Gehäuse. Auch wenn LTE im Mittelpunkt der dritten Generation stehen wird, erzielt Apple nach Ansicht von Kuo voraussichtlich 60 Prozent des Absatzes mit den Modellen ohne LTE. Bis zum Ende des Jahres werden vermutlich 8 bis 9 Millionen Apple Watch 3 über die Ladentheke gehen und damit Apples Gesamtabsatz für dieses Jahr auf 18 Millionen Stück steigern.Auch wenn Kuo kein neues Design erwartet , vertritt er dennoch den Standpunkt, dass Apple erst mit einer erheblichen Änderung im Design ein starkes Wachstum hinlegen kann. Gestärkt werden kann dies auch durch neue Gesundheitsfunktionen. Gegebenenfalls muss die Apple Watch als medizinisches Gerät auch eine behördliche Genehmigung durchlaufen, was sich aber für Apple dennoch lohnen kann.Noch keine konkreten Hinweise gibt es auf den Marktstart und den möglichen Preisrahmen. Grundsätzlich wird mit dem Beginn des Verkaufs parallel zu den neuen iPhones im Herbst gerechnet. Wie hoch der Aufpreis für das LTE-Modell der Apple Watch ausfällt, ist nicht bekannt. Der Aufpreis für ein iPad mit LTE liegt derzeit bei 160 Euro.