Kuo-Bericht: Apples Marktanteile steigen wegen Huawei-Bann

Huawei ohne Android: Verkäufe sinken

Apple profitiert, kann den Rückgang aber nicht aufhalten

Samsung reibt sich die Hände

Google Maps

Der sich verschärfende Handelskrieg zwischen den USA und China ließ in der jüngeren Vergangenheit die Aktienkurse vieler transnationaler Technologie-Hersteller fallen. Das dem Konflikt folgende Huawei-Embargo könnte sich jedoch positiv auf Apples Marktanteile auswirken, schreibt nun der Analyst Ming-Chi Kuo. Ein anderer Smartphone-Anbieter werde jedoch noch stärker profitieren.Nachdem das US-Handelsministerium Huawei und weitere 70 Tochtergesellschaften auf die schwarze Liste schrieb, kündigte Android-Hersteller Google das Ende der Geschäftsbeziehungen zu dem chinesischen Technologieproduzenten an. Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF International Securities, prognostiziert aufgrund dessen einen Umsatzrückgangs des zweitgrößten Telefonherstellers. Er nennt ein Minus von 10 Millionen Einheiten pro Monat. Es gebe bereits Mobilfunk-Provider, die Huawei-Smartphones aus dem Programm genommen hätten.Kuo geht davon aus, dass durch Huaweis Schwäche außerhalb Chinas mehr iPhones über den Tisch gehen werden. Der globale Zugewinn könne womöglich den Schwund von Marktanteilen in China ausgleichen. Weltweit rechnet der Experte mit einem Rückgang auf 200 Millionen Einheiten im Jahr, zuletzt prognostizierte er 188 bis 192 Millionen Einheiten. 2018 verkaufte Apple noch 217,72 Millionen iPhones. Den höchsten Smartphone-Umsatz erzielte der Konzern 2015 mit rund 231 Millionen verkauten Geräten.Den Hauptgewinner der US-Sanktionen sieht Kuo in Korea: „Wir glauben, dass Samsung der Hauptbegünstigte sein könnte, wenn Huawei auf den nicht-chinesischen Smartphone-Märkten verliert.“ Der Smartphone-Riese werde Androidfans auffangen, die sich ursprünglich für Huawei-Geräte interessiert hatten. Huawei arbeite zwar an einem eigenen android-basierten Open-Source-System, aber das Problem liege im Wegfallen des Android App-Stores und populärer Apps wie. Bisher hat der Apple-Kurs auf die mildere Prognose nicht reagiert und steht bei 175 US-Dollar. Am 5. Mai lag er noch bei 211 Dollar.