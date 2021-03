Kuo: Apples Pläne mit dem iPhone SE

iPhone SE 3 – wohl erst 2022

Deutliche Unterschiede zu den Top-Modellen

Das iPhone SE nimmt keine normale Position im Sortiment ein und durchläuft als "Special Edition" auch andere Produktzyklen – einen Jahrestakt gibt es nicht. Das erste iPhone SE war im Frühjahr 2016 erschienen, die aktuelle Modellreihe gibt es seit April 2020. Einem Bericht zufolge muss man auf den Nachfolger auch noch eine Weile warten, denn laut Ming-Chi Kuo plant Apple keine entsprechende Ankündigung in näherer Zukunft. Zwar hieß es vor einigen Monaten noch, die dritte Generation könnte eventuell in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen, davon ist inzwischen aber nicht mehr die Rede. Gleichzeitig sind Meldungen zu einem "iPhone SE Plus" mit größerem Display weitgehend verstummt. Ob Apple jene Pläne aufgab (oder gar nicht erst verfolgt hatte), ist nicht bekannt.Laut Kuo gibt es frühestens gegen Ende 2021 SE-Neuerungen, aller Wahrscheinlichkeit nach werde es aber 2022. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht die dritte Generation der günstigen iPhone-Variante jedenfalls nicht. Auch wenn Apple dann das iPhone SE 2021/2022 präsentiert, solle man nicht mit weitreichenden Umstellungen rechnen. Am wichtigsten sei, dass Apple auch dem iPhone SE 5G-Unterstützung spendieren wolle. Außerdem stelle Cupertino natürlich auf eine aktuelle(re) Chip-Serie um, also wohl den A14 oder bei einer Vorstellung im nächsten Jahr den A15.Gerüchte bezüglich Touch ID im Sperrbutton, wie man es vom aktuellen iPad Air kenne, will Kuo nicht bestätigen. Apple werde wohl weiterhin am Formfaktor des iPhone 8 festhalten, also an einem 4,7"-Device mit althergebrachtem Bedienung. Selbst wenn ein vollflächiges Display wünschenswert wäre, nichts deute derzeit darauf hin, so Kuo. Angesichts des vergleichsweise niedrigen Preises hat Apple auch keine großen Möglichkeiten, die Hardware-Features eines iPhone 12 zu übernehmen – zumal dies mit Kannibalisierung der eigenen Verkäufe einhergehen könnte. Noch ein weiterer Aspekt bleibt demnach unverändert: Mehr als eine Kamera auf der Rückseite gibt es nicht.