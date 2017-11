Kunstwerke auf dem iPad: Apple ehrt die Urban Sketchers

Urban Sketchers wurde 2007, dem Jahr des ersten iPhone, gegründet und ist ein globaler Verein von Künstlern, die sich ganz der Praxis des 'Vor-Ort-Zeichnens' verschrieben haben. In diesem Jahr feiert der Verein sein 10-jähriges Bestehen und Apple gratuliert. Das kommt nicht überraschend, denn viele Künstler des Netzwerks greifen mittlerweile auf iPad Pro und Apple Pencil zurück, um Leben und Kultur in den Städten vor Ort einzufangen.Apple hebt in einem neuen Artikel vier Künstler beispielhaft hervor, die entweder schon länger oder erst seit kurzem auf das iPad als Basis für das digitale Zeichen zurückgreifen. So nutzt die Freilicht-Malerin Uma Kelkar aus San Francisco erst seit diesem Jahr das iPad, findet aber lobende Worte für die Einfachheit des System. Rob Sketcherman aus Hong Kong greift seit Markteinführung das iPad auf diesen zurück und freut sich besonders über die Flexibilität, beim Zeichnen zu experimentieren und Fehler wieder entfernen zu können.Don Low aus Singapur ist wiederum ein erfahrener Illustrator, der auch Kurse im Zeichnen an lokalen Universitäten gibt. Er verwendet das iPad Pro und Apple Pencil seit der Marktveröffentlichung und ist vor allem von der nahtlosen Integration des Pencil begeistert. Der Landschaftsarchitekt Omar Jamarillo aus Berlin veranstaltet viele Workshops zur Skizzierung und findet es daher vor allem praktisch das Zeichnen auf dem iPad in einem Video festhalten zu können.Weiterführende Links: