Kreativer Zuwachs: TV-Produzent Jason Katims wechselt zu Apple

Apple sichert sich einen weiteren kreativen Kopf: Jason Katims verlässt NBCUniversal und wechselt ins Lager des iPhone-Herstellers. Für Cupertino soll der Schöpfer erfolgreicher Fernsehserien wie "Roswell" oder "About a Boy" in Zukunft neue Video-Inhalte entwickeln und produzieren.Katims wird einem Bericht von Variety zufolge im Sommer dieses Jahres seine Tätigkeit für Apple aufnehmen. Sein Vertrag mit Cupertino soll eine Laufzeit von mehreren Jahren haben. Mit dem Wechsel des Produzenten, Drehbuchautors und Showrunners sichert sich der iPhone-Hersteller einen renommierten Akteur für seinen Streamingdienst, der allgemeinen Erwartungen zufolge noch in diesem Jahr an den Start gehen könnte.Katims ist nach Justin Lin und Kerry Ehrin der dritte hochkarätige Kreative aus dem Film- und Fernsehbereich, den Apple unter Vertrag nimmt. Der 58-Jährige begann seine Laufbahn als Bühnenautor, seit 1994 schreibt und produziert er für US-amerikanische Fernsehsender. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Science-Fiction-Serie "Roswell" (1999 bis 2002), die Sitcom "About a Boy" (2014/2015) und die Krankenhaus-Serie "Pure Genius" (2016/2017). Außerdem war er an den Drehbüchern für die Filmkomödie "Der Zufallslover" (1996) mit Gwyneth Paltrow und das romantische Drama "Für immer Liebe" (2012) mit Rachel McAdams, Channing Tatum und Sam Neil beteiligt.Der im Jahr 1960 geborene Jason Katims ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zu welchen Konditionen der gebürtige New Yorker für Apple tätig werden wird, ist nicht bekannt. Konkrete Pläne für Filme oder Serien wurden ebenfalls bislang nicht veröffentlicht.