Konzeptbilder: Wie ein iMac M2 mit 27-Zoll-Display aussehen könnte

Designer präsentiert Konzept für den iMac M2



Dunklere Farben, schwarze Display-Umrandung

Magic Keyboard in iMac-Gehäusefarben

Als Apple vor gut einem Jahr den iMac M1 präsentierte, bekanntlich ein 24-Zoll-Gerät, schickte das Unternehmen das Intel-Modell mit 27-Zoll-Display ersatzlos aufs Altenteil. Ob es künftig wieder einen großen All-in-One-Rechner aus Cupertino geben wird, ist nicht bekannt. Manche Branchenexperten rechnen damit, dass der Konzern nie wieder ein Modell mit diesem Formfaktor anbieten wird (siehe ). Aber wer weiß - vielleicht nutzt der kalifornische Konzern die vermutlich in einigen Monaten anstehende Umstellung des iMac auf den M2 oder gar einen M3 ja, um 27-Zoll-Fans eine angenehme Überraschung zu bereiten.Diese Überlegung hat offenbar auch Parker Ortolani angestellt. Der bekannte Designer entwickelte jedenfalls schon einmal eigene Vorstellungen, wie ein iMac M2 aussehen könnte, und entwarf dabei auch gleich eine Variante mit 27-Zoll-Display. Das Ergebnis veröffentlichte er jetzt auf Twitter . Wie üblich gestaltete er seine Renderbilder im Stil der Webseiten, auf denen Apple die hauseigenen Geräte präsentiert – einschließlich (natürlich imaginärer) Preisangaben und den für das Unternehmen typischen kurzen Beschreibungen. Gleichzeitig beschäftigte er sich auch mit dem passenden Design von Magic Keyboard und Magic Mouse.Ortolanis Vorstellungen zufolge könnte Apple die beiden denkbaren Varianten des iMac M2 ebenso wie das aktuelle Modell in verschiedenen Farben anbieten. Seine Entwürfe zeigen allerdings etwas dunklere Töne als bisher. Sie sind angelehnt an die Schattierungen des iPhone 13 und tragen folglich Namen wie Starlight und Midnight, hinzu kommen Grün, Rosa und Blau. Die wichtigste Änderung zum derzeitigen iMac M1 hat Ortolani bei der Display-Umrandung vorgenommen: Diese ist wie beim Studio Display schwarz. Offenbar ist ihm der bisherige weiße Rand ebenso ein Dorn im Auge wie etlichen anderen Mac-Nutzern, welche dieses Design-Detail in Foren und Kommentarspalten kritisierten.Die Gehäusefarben von Ortolanis iMac-Konzept spiegeln sich natürlich auch in seinen Entwürfen für ein neues Magic Keyboard wider. Sie ähneln von der Formgebung her allerdings stark den aktuellen Tastaturen aus Cupertino. Der Designer geht übrigens offenbar nicht davon aus, dass Apple das grundsätzliche Aussehen der Magic Mouse verändert: Bei dem von ihm entworfenen Eingabegerät befindet sich der Ladeport augenscheinlich nach wie vor an der Unterseite.