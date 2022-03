9to5mac: Kein größerer iMac geplant

Auch keine schnelleren Chips im iMac 24"

Letzte Woche stellte Apple den Mac Studio und das Studio Display vor – und beerdigte zeitgleich die größere Version des iMacs mit 27"-Display. Apple bestätigte mittlerweile, dass aktuell kein Nachfolger des 27"-Modells geplant ist. Ziemlich genau vor einem Jahr stellte Apple den iMac Pro ein – hierbei handelte es sich um eine Performance-Version des iMacs mit schnelleren Prozessoren und potenteren Grafikkarten.Kurz nach dem "Peek Performance"-Event berichtete der gewöhnlich sehr gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman, dass Apple weiterhin einen Nachfolger des im März 2021 eingestellten iMac Pro plane. Wo genau im Apple-Sortiment ein solches Modell positioniert werden soll, ließ Gurman allerdings offen. Der letzte iMac Pro richtete aufgrund des hohen Preises kaum an Heimanwender. 9to5mac brachte kurz vor Start des Mac Studio bereits den Namen und Details zu dem neuen Mac-Modell in Erfahrung. Laut der US-Seite berichtet nun dieselbe Quelle, dass Apple aktuell keine Pläne bezüglich eines größeren iMac-Modells habe. Dies schließt auch einen Nachfolger des iMac Pro mit ein. Demnach beschränkt sich Apple in Zukunft auf vier Desktop-Modelle: Mac mini, iMac 24", Mac Studio und Mac Pro.Aktuell liefert Apple den iMac 24" mit M1-Chip aus – entweder mit 7- oder 8-Kern-GPU. Doch die Performance-Versionen des M1-Chips sucht man in der iMac-Linie vergebens – diese stehen nur beim MacBook Pro 14", 16" und Mac Studio zur Verfügung. Laut 9to5mac wird Apple dies auch nicht ändern – die zukünftigen Modelle des iMac 24" werden weiterhin die Einstiegs-Varianten der Apple-eigenen Prozessoren mitbringen, nicht jedoch die Performance-Versionen (Pro, Max oder Ultra).Apple wird noch in diesem Jahr neue Macs mit M2-Chip auf den Markt bringen – soweit ist sich die Gerüchteküche fast einig. Doch die Quelle von 9to5mac legt nahe, dass ein iMac 24" mit M2-Prozessor erst im kommenden Jahr erscheint – vielleicht auf einem März-Event. Damit wäre die aktuelle Version des iMacs mit 24"-Bildschirm ziemlich genau zwei Jahre ohne Aktualisierung auf dem Markt.