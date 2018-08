2018er iPad Pro: Hülle mit merkwürdigem Loch aufgetaucht

Im Herbst wird Apple neue iPad-Pro-Modelle mit 10,5"- und 12,9"-Bildschirmen vorstellen. Diese sollen, ähnlich wie das iPhone X, über abgerundete Ecken und ein fast randloses Display verfügen. Den Home-Knopf und somit auch Touch ID wird Apple streichen – und durch Face ID ersetzen, welches beim iPad Pro in allen Orientierungen funktionieren soll. Beim iPhone X arbeitet Face ID nur korrekt, wenn das iPhone im Portrait-Modus gehalten wird.Nun ist eine Hülle für das neue iPad Pro aufgetaucht. Slashleaks.com hat zwei Bilder veröffentlicht, auf denen über dem Lighting-Anschluss eine Aussparung zu sehen ist:Noch ist komplett unklar, für was dieses Loch gedacht ist. Wahrscheinlich wird Apple nicht einen Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite des Gerätes einbauen, wie dies bei manchen Android-Smartphones üblich ist. Es könnte sich um gegebenenfalls um einen neuen, vielleicht magnetischen Anschluss für Zubehör handeln.Derzeit befindet sich an der Seite des iPads ein Smart-Connector, um Tastaturen anzuschließen. Gerüchten nach verlagerte Apple diesen an die Unterseite des Gerätes . An der Stelle, an dem sich vormals der Smart-Connector befand, ist in der Hülle eine kleine Lücke. Auch hier ist unklar, welchem Zweck dieses Loch in der iPad-Hülle dient.Apple wird entweder die neuen iPad-Pro-Modelle zusammen mit den neuen iPhones im September ankündigen – oder im Oktober auf einer zweiten Präsentation zusammen mit neuen Mac-Modellen der Öffentlichkeit vorstellen.