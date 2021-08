Konzept für watchOS 9 mit neuem Homescreen, Widgets und mehr

Homescreen mit neuer App-Anordnung

Widgets mit mehr Informationen

Neue Watchfaces

Die in den vergangenen Jahren erschienen Updates für watchOS hielten zumeist eine überschaubare Anzahl an neuen Features bereit und an der Benutzeroberfläche nahm Apple bereits seit geraumer Zeit keine allzu weitreichenden Änderungen vor. watchOS 8 stellt da keine Ausnahme dar: Zwar erhält die eine oder andere App ein neues Design und die Atemfrequenz kann nun während des Schlafs erfasst werden – die weiteren Neuerungen sind aber oft von eher geringer Tragweite oder umfassen kleinere kosmetische Verbesserungen. Nun legt 9to5Mac ein Konzept für watchOS 9 vor, das auch einige funktionelle Ideen berücksichtigt.Besonderes Augenmerk legt das Konzept einen neuen Homescreen. Bislang sind alle Anwendungen wabenförmig angeordnet, alternativ steht eine Listenansicht zur Verfügung. Das Design von 9to5Mac stellt eine Benutzeroberfläche vor, die Apps in Zeilen darstellt. Pro Zeile finden sich drei Applikationen; auf Wunsch können Nutzer auch Ordner erstellen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Anwender sollen in der Lage sein, die Reihenfolge der Apps und Ordner frei zu bestimmen.Geht es nach dem Konzept, halten erstmals auch Widgets Einzug in watchOS. Als Vorlage dienen hierfür die aus iOS bekannten Tools, die über das Wetter, den Akkustand von Zubehör und vieles mehr Auskunft geben. Entwicklern sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, Widgets ohne dazugehörige App anzubieten: Auf diese Art ließe sich der Aufwand für die nützlichen Tools verringern, argumentiert 9to5Mac. Komplikationen müssten den Widgets nicht weichen, allerdings bieten Letztere umfassendere Informationen.Selbstverständlich dürfen auch neue Ziffernblätter nicht fehlen: Das Design dreier Watchfaces ist eine Reminiszenz an Apples frühere Auftritte, ein weiteres Ziffernblatt soll der Entspannung dienen und mit animierten Formen aufwarten, wenn der Nutzer die Uhr anhebt.Eine Überarbeitung erfährt auch das Watchface, welches Benachrichtigungen anzeigt: Diese sind übersichtlicher organisiert und bieten einen besseren Überblick über die zuletzt eingetroffenen Nachrichten.