Konkurrenz für die Apple Watch: Google will 2022 mit eigener Smart Watch gegen Apple antreten

Bisher nur Software, nun auch Hardware

Rund, keine Ränder

Verfügbar ab Frühjahr?

Apple brachte die erste Apple Watch im Frühjahr 2015 auf den Markt. Zwar scheiterte die Positionierung als teures Mode-Accessoire, doch Nutzer liebten die Fitness-Funktionen und Benachrichtigungen direkt am Handgelenk. In den kommenden Jahren stattete Apple die Uhr mit immer mehr Sensoren aus – so baute der Konzern zum Beispiel einen EKG-Sensor in die digitale Krone und einen Sauerstoff-Sensor auf die Rückseite ein.Das perfekte Zusammenspiel zwischen iPhone, iOS, Apple Watch und watchOS beherrscht aktuell nur Apple – laut vielen Testberichten sind andere Hersteller wie Samsung hier noch weit hinter Apple. Doch in Zukunft könnte sich dies ändern, denn Apple muss 2022 mit einem neuen Konkurrenten rechnen. BusinessInsider berichtet, dass Google im kommenden Jahr mit einer eigenen Smartwatch auf den Markt drängt. Bisher konzentrierte sich der Konzern mit wearOS auf die Software-Seite, doch nun will der Konzern ganz nach Apples Vorbild Hardware und Software aus einer Hand bieten. Aktuell läuft Googles Smartwatch-Projekt unter dem Codenamen "Rohan".Anders als die Apple Watch soll die "Pixel Watch", so der wahrscheinliche Name, mit einem runden Gehäuse ohne Ränder daherkommen. Jon Prosser berichtete bereits im April 2021, dass Google eine Einführung im Oktober 2021 plante – doch der Suchmaschinenhersteller verzichtete auf eine Ankündigung im Herbst. Prosser veröffentlichte damals aber Renderings, wie die "Pixel Watch" aussehen könnte:Laut BusinessInsider plant Google aktuell, die eigene Smartwatch im Frühjahr 2022 auf den Markt zu bringen. Wie auch die Apple Watch soll sich die Google-Uhr verstärkt auf Fitness konzentrieren – es ist aktuell aber noch komplett unklar, welche Sensoren die Uhr in der ersten Version mitbringt. Ebenfalls unklar ist, in welchem preislichen Segment Google die "Pixel Watch" positioniert. Es ist davon auszugehen, dass sich die Google-Uhr nur mit Android-Handys koppeln lässt.