Kann die Apple Watch frühzeitig COVID-19 erkennen? Apple startet große wissenschaftliche Studie

Kann die Apple Watch Infektionen aufspüren?

Studienteilnehmer erhalten eine Apple Watch

Frühere Studie lieferte erste Hinweise

Die Apple Watch leistet bekanntlich gute Dienste, wenn es um gesundheitsbezogene Informationen wie etwa die Herzfrequenz oder die Sauerstoffsättigung der Blutes geht. Die hierfür zuständigen biometrischen Sensoren sind aber wahrscheinlich zu wesentlich mehr in der Lage, als lediglich Herz-Kreislauf-Probleme oder den allgemeinen Fitnesszustand des Trägers zu erkennen. Auch die Entdeckung von Infektionskrankheiten ist ersten Untersuchungen zufolge denkbar.Apple hat deshalb zwei groß angelegte wissenschaftliche Studien in Auftrag gegeben, in denen die Rolle der Apple Watch bei Erkrankungen der Atemwege im Mittelpunkt steht. Während eine der Untersuchungen das Thema Asthma in den Blick nimmt, befasst sich die zweite mit der Fragestellung, ob der Handgelenkscomputer aus Cupertino im Zusammenspiel mit dem iPhone eine Infektion mit gefährlichen Erregern wie SARS-CoV-2 oder dem Influenzavirus frühzeitig erkennen kann. Diese Studie hat jetzt begonnen, nachdem Apple sie bereits im Rahmen des "Time Flies"-Events im September vergangenen Jahres angekündigt hatte.Durchgeführt wird die mit Mitteln des iPhone-Konzerns finanzierte Untersuchung von Wissenschaftlern der University of Washington und der Organisation Seattle Flu Study . Im Rahmen der "Apple Respiratory Study" soll vor allem herausgefunden werden, ob sich die von der Apple Watch ermittelten biometrischen Informationen für die Früherkennung von Krankheiten wie COVID-19 oder Influenza nutzen lassen. Derzeit suchen die beiden Einrichtungen noch nach Freiwilligen, welche zur Mitarbeit an der auf sechs Monate angelegten Studie bereit sind. Während dieses Zeitraums müssen sie rund um die Uhr eine von Apple zur Verfügung gestellte Apple Watch tragen und ein iPhone besitzen.Eine ähnliche Untersuchung des in New York beheimateten Mount Sinai Health System hatte bereits vor einigen Monaten Hinweise darauf geliefert, dass die Apple Watch kleinste Veränderungen der Herzfrequenzvariabilität erkennen kann. Dieses Symptom tritt häufig im Frühstadium einer COVID-19-Erkrankung auf, und zwar bis zu sieben Tage vor der Möglichkeit, eine Infektion mit SARS-CoV-2 durch einen PCR-Test nachzuweisen. Mit der aktuellen Studie weiten Apple und die beteiligten Wissenschaftler nun die Analyse auf weitere Atemwegsinfektionen aus. Erste Ergebnisse der "Apple Respiratory Study" liegen voraussichtlich noch in diesem Jahr vor.