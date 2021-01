Kamera-Reparaturen: iOS 14.4 zeigt Warnung bei Drittanbieter-Modulen

Software-Tool für Reparaturen

Warnung vor unbekannten Akkus, Displays – und Kameras

Apple will autorisierte Reparaturen

Man kennt dieses Vorgehen bereits aus den vergangenen Jahren. Wenn bestimmte Ersatzteile bei einer iPhone-Reparatur nicht von Apple stammen, zeigt das System eine Warnung an. Diskutiert wurde dies beispielsweise beim Einsatz von Drittanbieter-Displays im iPhone 11, denn iOS warnt in diesem Fall mit einer langen Liste an möglichen Fehlern, die daraus resultieren könnten (siehe ). Nach dem Verkaufsstart des iPhone 12 wurde zudem bekannt, dass es eine recht rigide Austauschpolitik gibt, denn ohne Zertifizierung lässt sich das Kameramodul nicht ohne starke Beeinträchtigungen wechseln.Während es bei Akkus lediglich eine Meldung gibt, dass die Echtheit nicht überprüft werden kann, verweigert die Kamera ansonsten fast komplett ihren Dienst. Apple schreibt nämlich vor, dass derlei Reparaturen über ein spezielles Programm freizuschalten sind. Nach dem Hardware-Tausch muss besagte "System Configuration"-App laufen und eine Überprüfung vornehmen, erst dann verrichtet die Kamera wieder wie gewohnt ihren Dienst.Mit iOS 14.4 scheint es Apple Kamerareparaturen aber generell schwerer zu machen – denn wenn die Instandsetzung mit Drittanbieter-Bauteilen erfolgt, erhält der Nutzer eine Warnung . Nimmt man ein gebrauchtes iPhone in Betrieb, kann die Anzeige durchaus eine interessante Information sein, denn viele Nutzer legen Wert auf Originalteile. Wer sich allerdings ganz bewusst für eine günstige Reparatur entschieden hat, dürfte die Sache etwas anders beurteilen.Schon seit vielen Jahren betont Apple immer wieder, wie wichtig fachmännische Reparaturen mit von Apple zertifizierten Bauteilen sind. Aus diesem Grund lobbyierte das Unternehmen auch gegen ein allgemeines "Recht zu reparieren", welches Herstellern untersagt, Drittanbieter für Reparaturen komplett auszuschließen. Apple argumentierte stets, die gesamte Hardware könne Schaden nehmen, wenn minderwertige Ersatzteile zum Einsatz kommen. Auch wenn sich inzwischen einiges geändert hat (siehe Meldungen unterhalb dieses Artikels), so blieb Apple bei dieser Haltung. Warnmeldungen vor unbekanntem Zubehör haben dabei das Ziel, den Nutzer in Zukunft zu offiziellen Reparaturen bei Apple selbst oder autorisierten Händlern und Werkstätten zu bewegen.