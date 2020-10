iPhone 12: Apple verhindert Tausch der Kamera ohne Zertifizierung

Kamera nicht funktionstüchtig

Eindämmung von nicht zertifizierten Reparaturen?

Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro ist nun seit einer Woche erhältlich und Apple verwendet viele Gleichteile bei diesen Geräten. Die Akkus wie auch die Bildschirme scheinen identisch zwischen dem 12er ohne Namenszusatz und dem Pro-Modell zu sein. Der Akku wie auch das Display lassen sich zwischen diesen Modellen austauschen – aber es gibt offenbar einige Einschränkungen, wie iFixit herausfand. iFixit konnte die Bildschirme zwischen dem iPhone 12 und 12 Pro austauschen – es erschien allerdings eine Warnung, dass kein Original-Bildschirm eingebaut wurde. Dieses Verhalten ist auch bei Dritthersteller-Akkus oder bei Reparaturen in nicht autorisierten Werkstätten zu beobachten: Die Akkus und Displays müssen mittels eines speziellen Programms "freigeschaltet" werden, welches nur offiziellen, von Apple zertifizierten Betrieben zur Verfügung steht. Eine funktionale Beeinträchtigung konnte iFixit weder beim Akku noch beim Display feststellen – von der Warnung einmal abgesehen.Anders jedoch sieht es beim Kamera-Modul aus: Tauscht man das Kamera-Modul aus, ohne das Apple-Programm zu verwenden, funktioniert dies auf den ersten Blick ohne Probleme. Will man jedoch die Weitwinkel-Linse nutzen, verweigert diese den Dienst. Ab und zu reagiert die Kamera auch gar nicht mehr – oder verweigert beispielsweise bestimmte Bild- oder Video-Modi. Somit ist es nicht mehr möglich, ohne Apple-Zertifizierung das Kamera-Modul zu wechseln.Ein Blick in die Reparaturanleitung zeigt, dass beim iPhone 12 für den Akku, das Kamera-Modul wie auch für das Display eine Systemkonfiguration mit Apples Service-Programm erforderlich ist:Es ist nicht klar, warum sich Apple dazu entschied, eine unautorisierte Kamera-Reparatur zu verhindern, während beim Akku- und Bildschirmtausch nur eine Warnung angezeigt wird. Bei der rückwärtigen Kamera handelt es sich nicht um eine sicherheitsrelevante Komponente wie beispielsweise bei der Touch-ID- oder Face-ID-Sensorik oder beim Akku – daher liegt der Verdacht nahe, dass Apple den Austausch des Kamera-Moduls auf autorisierte Reparaturwerkstätten beschränken will.