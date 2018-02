KGI: Apple entwickelt eigenen Highend-Kopfhörer, erster Over-Ear mit Apple-Logo

Kopfhörer im »All-New Design«

AirPods der 2. Generation

Seitdem Apple im Jahr 2014 Beats Electronics gekauft hat, verkauft der Konzern verschiedene Sorten von Kopfhörern, allerdings mit dem kleinen »b« statt dem ikonischen Apfel auf dem Gehäuse. Es ist aber durchaus anzunehmen, dass der zugehörige Musikstreamingdienst Apples Hauptinteresse bei dem Kauf war. Denn in Sachen Musik-Hardware verfolgt der Konzern weiterhin die Entwicklung eigener Produkte: Das war bereits 2016 bei der Vorstellung der kabellosen In-Ear-Speaker AirPods deutlich zu sehen und aktuell beim Release des intelligenten Lautsprechers HomePod. Informationen von KGI Securities zufolge wird Apple schon sehr bald den nächsten Schritt in dieser Richtung gehen.KGI-Chef Ming-Chi Kuo, dessen Prognosen meist sehr treffsicher waren, spricht in seiner neuesten Investorenmitteilung von »Own-Brand, High-End, Over-Ear Headphones«, die sich aktuell in der Pipeline befänden und möglicherweise noch dieses Jahr auf den Markt kämen. Zwar beschränken sich Kuos Informationen hauptsächlich auf die Wahl der Zulieferer, die mit der Hardware-Fertigung beauftragt seien, doch immerhin spricht er davon, die Bedienung des neuen Kopfhörers sei so simpel wie bei den AirPods, nur habe der Bügelkopfhörer bessere Soundqualität und bringe ein »All-New Design« mit. Außerdem lässt er die Terminplanung hinreichend vage, dass auch eine Verschiedung des Marktstarts auf 2019 noch möglich sei.Wenn Apple einen konzerneigenen Over-Ear-Kopfhörer entwickelt, dürfte er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kabellos mit Bluetooth-Verbindung daherkommen. Pairing und Bedienung per Klopfen auf die Ohrpolster sind ebenfalls anzunehmen. Gespannt bleiben darf man auf die Art, wie das Gerät aufgeladen werden kann. Preislich ist mit deutlich mehr als den 179 Euro zu rechnen, die Apple aktuell für die AirPods aufruft.Neben dem großen Kopfhörer geht Ming-Chi Kuo in seiner Mitteilung auch auf die Zukunft der AirPods ein. Ende des Jahres sei mit der zweiten Generation zu rechnen, die sich Design-mäßig nicht von den Erstlingen unterscheide. Hauptunterschied ist demnach ein aktualisierter W1-Chip und besseres Ladecase, welches Wireless Charging ermöglicht. Vor Kurzem hatte Bloomberg berichtet, das Herbst-Update der AirPods ginge mit einem wasserdichten Gehäuse und »Hey Siri«-Funktionalität einher (MTN berichtete: ). Interessant bleibt die Frage, ob das aktualisierte Case bereits früher auf den Markt kommt, nämlich bereits im März. In diesem Monat soll auch die angekündigte AirPower-Ladematte in die Läden kommen (MTN berichtete: ).