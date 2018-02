Bericht: Apple bereitet AirPods 2 vor

Hey, Siri!

Wassergeschützt

Marktzahlen und Verbreitung

Im September 2016 hatte Apple ein neues Produkt vorgestellt - auf die bisherigen Ohrhörer folgte eine komplett neu entwickelte kabellose Variante samt Ladebox. Auch wenn manch einer direkt einen bevorstehenden Flop ausmachte (Originalmeldung samt Kommentaren vom 7. September 2016: ) zeigte sich, dass Apple einen qualitativ hochwertigen, vielgelobten und höchst erfolgreichen Kassenschlager ersonnen hatte. Selten strich wohl ein neuer Ohrhörer mehr Lob von Nutzern ein, als es bei den AirPods der Fall war. Einem Bericht zufolge bereitet Apple momentan die zweite Generation der AirPods vor. Ein denkbarer Termin wäre beispielsweise das alljährliche Herbst-Event, wenngleich es aber durchaus passieren könne, dass interessierte Kunden auch bis 2019 warten müssen.Laut Bloomberg erhält die kommende Generation der Ohrhörer Unterstützung für Aktivierung über den Sprachbefehl "Hey, Siri!". Momentan müssen Nutzer die AirPods erst zweimal antippen, um dann mit Siri zu sprechen. Im Inneren kommt eine verbesserte Version des W-Chips zum Einsatz - vermutlich jener W2, der auch in der Apple Watch Series 3 arbeitet und für die Bluetooth-Kommunikation verantwortlich ist.Eine weitere Neuerung soll sein, dass die AirPods 2 offiziell als wasserdicht klassifiziert werden. Auch wenn Regenwetter den AirPods normalerweise nichts anhaben kann, gelten die Ohrhörer momentan nicht als wasserabweisend bzw. wasserdicht. Da es wenig sinnvoll ist, unter Wasser Musik hören zu wollen, lautet Apples Ziel aber sicherlich nicht, die AirPods so wasserdicht wie beispielsweise eine Apple Watch zu konzipieren. Wer sich fragt, was mit der aktuellen Generation nach Wasserkontakt geschieht, findet die Antwort in dieser Meldung Dem Marktforschungsunternehmen NPD Group zufolge erzielt Apple mit den AirPods 85 Prozent aller US-Umsätze mit kabellosen Kopfhörern. Unter anderem Google, Sony, Samsung, Motorola und Bose brachten Lösungen auf den Weg, die sich am Konzept der AirPods orientieren. Entwickelt werden die AirPods übrigens in derselben Abteilung, die auch für den HomePod verantwortlich ist.