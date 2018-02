Apples Ladematte AirPower: Neuer Hinweis auf März-Start

Als Apple im Herbst die neueste iPhone-Generation mit den Modellen 8, 8 Plus und X vorstellte, erwähnten die Manager auf der Bühne auch ein kleines Hilfs-Gadget, welches allerdings erst mit einiger Verzögerung auf den Markt kommen werde: die AirPower-Ladestation. Dabei handelt es sich um eine flache Matte, welche über den Qi-Standard kompatible Geräte auflädt, indem man sie einfach auf die Matte legt. Zu den kompatiblen Geräten gehören selbstverständlich jene neuen iPhones, aber auch die Apple Watch Series 3 sowie ein aktualisiertes AirPods-Ladecase, welches aber ebenfalls noch nicht auf dem Markt ist.Anfang Februar gab es dann Hinweise vom US-amerikanischen Fachhändler BestBuy, dass erste Lieferungen der AirPower-Matte eingetroffen seien, somit ein Marktstart unmittelbar bevorstehe (MTN berichtete: ). MacOtakara, bisher für recht zielsichere Apple-Vorhersagen bekannt, bestätigt diesen Bericht nun und prognostiziert einen Marktstart im bald starten Monat März. Gleichzeitig wiederholen die Autoren, dass auch das Qi-Ladecase der AirPods in den Startlöchern stehe, allerdings bei Drittanbietern nur in Kombination mit den kabellosen Kopfhörern vertrieben werde. Wer bereits ein Paar AirPods besitzt und nur das neue Case haben möchte, muss sich direkt an Apple wenden. Da auch die Variante mit klassischem Ladecase weiterhin im Angebot bleiben soll, dürfte es also bald zwei verschiedene Varianten der AirPods geben. Das lässt annehmen, dass die Version mit Qi-Case eine Spur teurer wird als die bisher aufgerufenen 179 Euro.Der März wird der erste spannende Monat des Jahres für Fans neuer Apple-Hardware. Traditionell gibt es hier einen ersten Schwung neuer Produkte, manchmal inklusive großem Presse-Event, manchmal nur mit Pressemitteilung. Neben der AirPower-Matte gilt eine neue Generation des günstigen iPad 9,7'' als sehr wahrscheinlich. Manche Beobachter glauben, oder hoffen, dazu auf ein aktualisiertes iPhone SE.