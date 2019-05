Jony Ive gestaltete Apple-Park-Bühne zu Ehren Steve Jobs´

Viel Mühe für Steve Jobs Andenken und „seinen“ Apple Park

Rainbow Apple Stage

Sorgfältige Planung und monatelange Arbeit

Tait

Spezialbeschichtung gegen Verblassen

Industrial Design Group

Stageco

Jony Ive: Regenbogen Teil der Apple-Identität

Eingebunden in das Gesamkonzept

Mehr Informationen über die geheimnisvolle Regenbogenbühne im Apple Park hat das Unternehmen nun in einer internen Mitteilung veröffentlicht. Darin beschreibt der Autor die aufwendige Planung und Arbeit für die Sonderanfertigung. Jony Ives persönlich habe mit seinem Team das Monument geschaffen, um Steve Jobs und dessen Apple-Park-Vision Tribut zu zollen.In einem Artikel auf einer apple-internen Newsseite erhalten Mitarbeiter – und nun die Öffentlichkeit – detaillierte Informationen über das Bauwerk. Zudem erklärt Jony Ive in einem Interview die Gedanken hinter der. Darin erläutert er auch den Grund für die gründliche Arbeit: Die Bühne sei eine Hommage an Steve Jobs und den neuen Campus. Am 17. Mai erfüllt Apple sie mit Leben. Dann will der Konzern im Rahmen einer Sonderveranstaltung den Apple Park mit seinen Mitarbeitern offiziell eröffnen und das „neue“ Hauptquartier angemessen feiern.25.000 Teile bilden die farbenprächtige Struktur und das dazugehörige Metallskelett. Die Bögen bestehen aus dreißig einzel-angefertigte Komponenten. Diese Bausteine wiederholen sich, die sich daraus ergebende Struktur kann für besondere Veranstaltungen immer wieder auf- und abgebaut werden. Diese Teile imitierten die Art und Weise, wie der ApplePark zustande kam, erklärt der Artikel. Monatelang hätten Designer an dem Konzept und seiner Realisierung gearbeitet. Der externe Dienstleister, der die Bühne federführend baute, hatte nach eigenen Angaben nur acht Wochen Zeit für die Umsetzung.Das auf maßgeschneiderte Konzertinszenierungen spezialisierte Unternehmen arbeitete eng mit Applesund dem Konstruktionsbürozusammen. Die geschwungenen Aluminiumrahmen mussten Werkstätten über einen Zeitraum von 12 Tagen einzeln walzen. Die Segmente überzogen sie mit Polycarbonat, um einen nahtlosen Look zu erhalten. Die Kunststoff-Bögen laminierte man anschließend mit einer UV-beständigen Beschichtung. Die Werkstücke sind so zerbrechlich, dass spezielle Transportwagen dafür entwickelt werden mussten.In dem Interview erklärt Ive die Hintergrundgedanken zu dem Bauwerk. Ziel sei gewesen, dass die Bühne sofort als Apple Stage erkennbar ist. Das Regenbogen-Logo sei seit vielen Jahren identitätsstiftend für das Unternehmen und symbolisiere zudem die Apples Grundwerte Optimismus und Freude. „Es ist schwer, jemanden zu finden, der einen Regenbogen nicht liebt,“ so der Designer abschließend.Zudem nehme es die Ring-Anmutung aus dem Apple Park wieder auf. Das Team habe darauf geachtet, die Bühne als dreidimensionales Objekt zu konzipieren. Ives Team arbeitete nicht zufällig mit dem Architektenbüro Foster + Partners zusammen, das schon bei der Erstellung des Apple Hauptquartiers half. Die Regenbogenbühne steht im Ring neben dem teils unterirdisch gelegenen Steve Jobs Theater und einer 100-jährigen Scheune, die noch aus der Zeit des Geländes herrührt, als es zur Landwirtschaft diente. Das Santa Clara Valley war vor seiner Erschließung durch die High-Tech-Industrie eine Region, die von groß-angelegter Landwirtschaft lebte.