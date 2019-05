Apple Park: Drohne entdeckt mysteriöse Bühne

Bunt und laut

Konzert zur Mitarbeitermotivation

Preisverleihung oder Talkshow

Ein Drohnenflug hat eine geheimnisvolle Bühne auf dem Apple-Gelände in Cupertino ausgemacht. Vor dem Podium in Regenbogenfarben arbeiten Menschen an Technik und weiteren Einrichtungen. Es soll mehrere hundert Sitzplätze besitzen. Es kursieren bereits mehrere Vermutungen, wozu Apple die Bühne aufgestellt haben könnte.Der iPhone-Produzent hat schon vor Längerem begonnen, Drohnenvideos zu verbieten und Löschungen zu verlangen. Duncan Sinfield ist der Name des Mannes, der davon unberührt regelmäßig das Hauptquartier überfliegt und entsprechendes Bildmaterial veröffentlicht. Nach einer längeren Pause ist dies sein erstes Video seit sechs Monaten. Die letzten öffentlichen Bilder vom Gelände stammen von Journalisten, die das März-Event im Steve Jobs Theater besucht hatten.Es ist ungewiss, wann und warum Apple mit dem Bau begonnen hat. Die Vermutung, es handele sich für die Vorbereitungen für ein Konzert sind naheliegend. Apple, wie die meisten anderen Silicon-Valley-Größen, veranstaltet regelmäßig interne Veranstaltungen. Sie dienen dazu, Angestellte zu motivieren und zu binden. Innerhalb des Valleys herrscht große Fluktuation, viele Konzerne suchen permanent qualifizierte Mitarbeiter. Daher bemühen sich die Unternehmen, eine starke Bindung mit der Firma zu erreichen und so weniger Abgänge verzeichnen zu müssen.Es könnte sich jedoch um auch eine Talkshow mit Prominenten, ein internes Jubiläum oder eine Preisverleihung handeln. Da es keine Einladung für Pressevertreter gegeben hat, kann man von einer nicht-öffentlichen Veranstaltung ausgehen. Einige Medien haben aufgrund des Rasenzustands vor der Bühne sogar vermutet, das Event habe schon stattgefunden.