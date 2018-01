Jimmy Iovine dementiert Ausstiegsspläne

Vor einigen Tagen hieß es, Apples Musikveteran Jimmy Iovine plane zur Jahresmitte einen Ausstieg bei Apple - also zu jedem Zeitpunkt, wenn er seine letzten Aktienoptionen im Wert von rund einer Milliarde Dollar einlösen kann. Iovine hat sich nun persönlich zu Wort gemeldet und die Angaben zurückgewiesen. Die Berichte bezüglich der Aktienoptionen sei zwar korrekt, allerdings nicht sein primärer Fokus. Da er keinen Vertrag bei Apple habe, könne dieser auch nicht auslaufen. Stattdessen gebe es einen "Deal" - und seine Tätigkeit bewege sich entlang dieser Vereinbarung.Iovine: "Ich bleibe Apple Truppe treu. Ich liebe Apple und ich liebe Musiker. Deswegen störte mich der Bericht, denn dieser habe nichts mit der Wirklichkeit gemeinsam. Wer die Meldung las, müsse den Eindruck bekommen, alles drehe sich ausschließlich ums Geld."Für Apple bzw. den Streaming-Markt habe er noch große Pläne und beschreibt erneut ein Modell, das ungefähr dem Netflix-Prinzip entspricht: Produktion eigener Inhalte anstatt nur jene Serien und Filme zu lizenzieren, die es woanders auch gebe. Netflix habe einen eigenen Katalog - und an der Spitze dessen noch die Kleinigkeit von sechs Milliarden Dollar Investition in Content, wie Iovine ausführt.