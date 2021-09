Interessante technische Neuerungen: iPhone 13 unterstützt Dual-eSIM und zusätzliche 5G-Bänder

Physische SIM-Karte kann komplett entfallen

Kein Wechsel des Provider-Chips mehr erforderlich

Erweiterte Unterstützung von 5G-Mobilfunknetzen

Neben etlichen Neuerungen wie dem A15 Bionic, verbesserten Kameramodulen und längeren Akkulaufzeiten hat Apple alle vier Varianten des iPhone 13 einer weiteren technischen Veränderung unterzogen. Diese kam zwar während des "California streaming"-Events nicht ausdrücklich zur Sprache, dürfte aber für manche Besitzer von Bedeutung sein. Die in Kürze erhältlichen neuen Smartphone-Flaggschiffe kommen nämlich auch dann ohne SIM-Karte aus, wenn die Dual-SIM-Funktion genutzt wird.iPhone 13, iPhone 13 mini und iPhone 13 Pro (Max) unterstützen im Unterschied zu ihren Vorgängern nämlich Dual-eSIM. Beim iPhone 12, von dem zwei Versionen weiterhin im Programm bleiben, sowie bei älteren Smartphones aus Cupertino muss hingegen stets eine physische SIM-Karte im entsprechenden Slot vorhanden sein, um zwei Mobilfunkverträge gleichzeitig auf dem jeweiligen Gerät nutzen zu können. Zwei eSIMs waren nämlich bislang nicht vorgesehen. Diese Anforderung entfällt bei den neuen Flaggschiffen, ein Chip vom Provider ist also nicht mehr vonnöten. Die technische Neuerung erwähnt Apple in den technischen Daten, welche das Unternehmen unmittelbar nach der Präsentation veröffentlichte.Über den Dual-eSIM-Support dürften sich alle Nutzer eines iPhone 13 freuen, die häufig in mehr als zwei Ländern unterwegs sind und dort jeweils über einen lokalen Mobilfunkvertrag verfügen. Für sie entfällt künftig der bisher in solchen Fällen unter Umständen erforderliche Wechsel der physischen SIM-Karte. Das neue Feature bedeutet also eine Komfortgewinn. Sämtliche bisher schon bestehenden Möglichkeiten bei der Nutzung von zwei Verträgen bleiben natürlich weiterhin verfügbar. Eine detaillierte Anleitung für die Dual-SIM-Funktionen aller hauseigenen Smartphones seit iPhone XR und iPhone XS hat Apple in einem ausführlichen Support-Dokument veröffentlicht. Es wurde bislang zwar noch nicht im Hinblick auf das iPhone 13 aktualisiert, das dürfte das kalifornische Unternehmen allerdings in nächster Zeit nachholen.Vielreisende profitieren zudem unter Umständen von einem weiteren technischen Upgrade, das Apple allen vier Varianten des iPhone 13 zukommen lässt. Die neuen Smartphones aus Cupertino bieten nämlich Support für einige zusätzliche Bänder in den 5G-Netzen. Der aktuell schnellste Mobilfunkstandard lässt sich also in mehr Ländern nutzen als mit dem iPhone 12. Eine Übersicht aller unterstützten Frequenzbereiche findet sich in den technischen Daten von iPhone 13 und iPhone 13 mini sowie iPhone 12 Pro (Max)