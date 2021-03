eSim dank Apple und Google massiv auf dem Vormarsch

Studie: Verbreitung der eSIM nimmt massiv zu

Apple und Google setzen auf die eSIM

Wer ein neues iPhone erwirbt, kann das SIM-Karten-Auswurftool in vielen Fällen getrost in der Packung lassen: Die physische SIM-Karte hat bei vielen Nutzern bereits ausgedient. Möglich machen das in den Geräten fest verbaute Module: Dabei handelt es sich um eSIMs („embedded SIMs“). Um eine solche Karte zu aktivieren, muss der Provider die Technologie unterstützen – und der Kunde den Service explizit anfordern sowie den gewünschten Tarif hinzufügen. So bleibt der Schacht für die SIM-Karte frei, was den Betrieb in zwei Netzen oder eine Trennung in eine private und geschäftliche Leitung ermöglicht. Immer mehr Geräte sind mit der eSIM kompatibel – was nicht zuletzt an Apple liegt.Eine neue Studie von Juniper Research unterstreicht den hohen Verbreitungsgrad von Geräten, die sich auf die eSIM verstehen: Weltweit würden 1,2 Milliarden Geräte von dieser Technologie Gebrauch machen. In Zukunft werde die digitale SIM eine noch größere Rolle spielen: Die Studie geht davon aus, dass bis 2025 ein enormer Anstieg um 180 Prozent zu verzeichnen sei. Das entspräche 3,4 Milliarden Devices. Der Löwenanteil entfalle auf den Bereich der Unterhaltungselektronik: 94 Prozent der Geräte seien in dieser Sparte zu verorten, ebenfalls von Bedeutung seien der öffentliche Sektor sowie die Industrie.Juniper Research verweist auf Apple und Google: Die beiden US-Konzerne hätten dem Erfolg der eSIM-Technologie massiv Vorschub geleistet. Tatsächlich setzt Cupertino bereits seit der Apple Watch Series 3 auf die digitale Karte: Die Smartwatches lassen sich so flexibler einsetzen und sind vielfach nicht länger auf eine WLAN-Verbindung oder die Anbindung an das iPhone angewiesen. Das iPad Pro (2018) und neuer verfügt ebenfalls über ein entsprechendes Modul und ab dem iPhone XS ermöglicht die eSIM den Dual-SIM-Modus. Dieser erfährt mit dem baldigen Update auf iOS 14.5 eine Aufwertung: Dann kann sich ein iPhone 12 erstmals in zwei 5G-Netze gleichzeitig einbuchen.