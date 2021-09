Interessante Kleinigkeiten: Watch 7 möglicherweise viel später, iPhone 12 und 12 mini bleiben, Notch schmaler, aber höher

Neues AirTag-Zubehör

Stets finden sich viele interessante Neuerungen nach einem Event im Netz, für welche kein Platz in der Streaming-Präsentation übrig war. Lesen Sie hier, welche iPhones sich aktuell im Apple Store neu erwerben lassen, warum sich die Apple Watch Series 7 möglicherweise deutlich verspätet und welches AirTag-Zubehör Apple heute neu in den Apple Online Store aufnahm.Apple hat am heutigen Tage auch neues Zubehör für die Apple AirTags vorgestellt. Unter anderem pflegte Apple neue Farben für die Air-Tag-Schlüsselanhänger aus Leder (39 Euro), die Hermès Schlüsselanhänger (349 Euro), die Hermès Gepäckanhänger (449 Euro) und die Hermès Taschenanhänger (299 Euro) im Apple Online Store ein.Apple hat sich dazu entschlossen, das iPhone 12 und 12 mini um Programm zu behalten. Diese kosten in der Basisausführung mit 64 GB Speicher 799 Euro bzw. 679 Euro. Verglichen mit dem 13 und 13 mini spart der Kunde 100 bzw. 120 Euro. Ebenfalls weiter im Programm: Das iPhone 11 mit 64 GB Speicher für 579 Euro. Nicht mehr erhältlich sind hingegen das iPhone 12 Pro, 12 Pro Max und das iPhone XR.Apple hat soeben das "California streaming."-Event sowohl auf der eigenen Webseite als auch auf YouTube.com freigeschaltet. Hat man die Präsentation verpasst, kann man diese nun als Wiederholung ansehen:Apple zeigte auf dem heutigen Event die Apple Watch Series 7 – anders als in der Gerüchteküche vermutet aber weiterhin mit rundem Design, dafür aber mit deutlich größerem Bildschirm. Bei den sonstigen Vorstellungen des heutigen Abends nannte Apple Erscheinungstermine – doch bei der Watch Series 7 nicht. Einzig der Hinweis "Später diesen Herbst erhältlich" gab Apple an den Kunden weiter. Auch die deutschen Preise oder die Aufpreise für die unterschiedlichen Gehäusevarianten sind nicht bekannt. Bereits im Vorfeld sickerten Berichte durch, dass Apple mit Produktionsproblemen zu kämpfen habe – vielleicht ist dies der Grund, dass sich Apple noch nicht festlegen kann.Apple sagte zu dem Thema zwar nichts während der Präsentation, aber Apple passte beim iPhone 13 die Auskerbung für die Face-ID-Sensorik an. Diese ist nun schmaler, aber dafür auch ein kleines bisschen höher als zuvor. Doch die zusätzliche Höhe dürfte bei täglichen Nutzung kaum auffallen: