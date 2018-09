Interessante Details: iPhone SE eingestellt, kein Kopfhörer-Adapter mehr, neue Hüllen, kein AirPower…

Kein kostenloser Klinken-Adapter mehr beim iPhone Xs und Xr

Für alle Neuerungen reichen selbst die knapp zwei Stunden eines Apple-Events nicht aus. Lesen Sie hier alle Neuerungen, die keine Erwähnung auf der Keynote fanden.Die Aufregung war groß, als Apple beim iPhone 7 den Kopfhörerausgang eliminierte und einen Adapter für den Lightning-Anschluss beilegte. So langsam haben sich die Wogen geglättet, lag doch immer ein kostenloser Adapter bei. Diesen hat Apple bei den neuen Modellen nun gestrichen – Kunden können diesen für glatte 10 Euro auf der Apple-Webseite erwerben.Im Vorfeld gab es viele Gerüchte, dass Apple das Netzteil der kommenden iPhone-Modelle überarbeitet und eine stärkere 8-Watt-Variante mit USB-C-Anschluss beilegt. Diese Gerüchte bewahrheiteten sich nicht – dem iPhone Xs und Xr liegt weiterhin ein Netzteil mit USB-A-Anschluss und 5 Watt Leistung bei.Apple hat für das iPhone Xs und Xs Max Hüllen aus Leder (55 Euro) und Silikon (45 Euro) in den Apple Store aufgenommen . Auch eine Folio-Tasche aus Leder steht zum Kauf bereit (149 Euro). Für das iPhone Xr bietet Apple noch keine Hüllen an – wahrscheinlich, weil das Gerät erst Ende Oktober ausgeliefert wird.Viele hatten im Vorfeld damit gerechnet, dass Apple endlich einen Starttermin für die AirPower-Ladestation zum kabellosen Aufladen von iPhone und Apple Watch nennt. Obwohl Apple die Ladestation bereits im letzten Herbst präsentierte, nannte Apple auch heute keine Details.Apple hat mit der heutigen Vorstellung des iPhone Xs und Xr das iPhone X aus dem Programm entfernt. Direkt von Apple lässt sich nun aber auch kein iPhone SE oder iPhone 6s oder 6s Plus mehr ordern - im Apple Store bietet der Konzern aber nur noch das iPhone 7 und 8 als Alternative zu den aktuellen Modellen an. Über Händler und Mobilfunkanbieter wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit noch Restbestände geben – über Apple direkt sind die Modelle aber nicht mehr zu bekommen. Für das iPhone SE hat Apple am heutigen Abend keinen Nachfolger präsentiert – im Vorfeld gab es Gerüchte, dass Apple ein kompakteres iPhone für preisbewusste Kunden mit modernerer Hardware anbieten könnte.Die Apple Watch Series 4 verwendet die selben Armbänder wie die Vorgänger-Versionen – obwohl das Gehäuse von 42 auf 44mm (bzw. von 38 auf 40mm) gewachsen ist. Trotzdem hat Apple eine ganze Fülle von neuen Armbändern in den Apple Store eingepflegt – darunter auch eine goldene Version des Milanaise-Edelstahl-Armbandes und neue Hermes-Bänder.Beim Start der Apple Watch im Jahr 2015 gab es die Apple Watch Edition: Mit einem Preis von weit über 10.000 Euro versuchte Apple in der exklusiven Modewelt Fuß zu fassen – mit mäßigem Erfolg. Der Apple Watch Edition folgte eine Variante aus Keramik, die bereits zu Preisen ab 1.000 Euro zur Verfügung stand. Offensichtlich entschieden sich aber auch hier wenige Kunden für das teure Modell – Apple strich die Keramik-Variante nun ersatzlos aus dem Programm. Die Apple Watch Series 4 steht nur noch mit Aluminium- oder Edelstahlgehäuse zum Kauf bereit.Apple hat nun auch die Werbevideos zu den neuen Produkten veröffentlicht. Im Apple-eigenen YouTube-Kanal finden sich Spots zur Apple Watch Series 4, iPhone Xs und iPhone Xr - sowie die Apple-Keynote in 108 Sekunden:Auf der letzten Quartalskonferenz kündigte Tim Cook an, dass Apple Pay noch 2018 in Deutschland starten wird. Auf der Keynote nannte Cook aber leider noch keinen endgültigen Termin für den Apple-Bezahldienst in Deutschland. Im Vorfeld wurde spekuliert, ob Apple Pay in Deutschland zusammen mit dem Erscheinen von iOS 12 freigeschaltet wird.