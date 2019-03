Intel-Prozessoren: Neue Sicherheitslücke bedroht auch Macs

Gefahr lauert in spekulativer Befehlsausführung



Alle Core-Prozessoren sind von "Spoiler" betroffen.

Ansatzpunkt für weitergehende Attacken

ARM und AMD nicht betroffen

Intel wurde Anfang Dezember informiert

Forscher aus den USA und Deutschland haben eine weitere Sicherheitslücke in Intel-Prozessoren entdeckt. Da aller Wahrscheinlichkeit nach sämtliche Generationen der Core-CPUs betroffen sind, kann das Leck sowohl auf aktuellen als auch auf älteren Macs zumindest theoretisch ausgenutzt werden, um Daten abzugreifen und Schaden anzurichten.Die von den Wissenschaftlern des Worcester Polytechnic Institute im US-Bundesstaat Massachusetts und der Universität zu Lübeck "Spoiler" getaufte Lücke steht - wie schon "Meltdown" und "Spectre" - im Zusammenhang mit der spekulativen Ausführung von Befehlen. Anders als mit den beiden schon länger bekannten Prozessor-Lecks lassen sich mit "Spoiler" zwar keine Speicherinhalte direkt auslesen, allerdings liefert eine darauf basierende Attacke detaillierte Informationen über die Zuordnung von Speicheradressen. Das ermöglicht es einem Angreifer, mit zielgerichteten Versuchen an Daten zu gelangen, die im RAM liegen."Spoiler" liefert potenziellen Angreifern also einen wertvollen Ansatzpunkt für weitergehende Attacken. Diese können dank der preisgegebenen Informationen über die Speicherverwaltung zudem zielgerichteter und somit schneller erfolgen als bei den bisher bekannten Lücken. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass mit JavaScript ausgeführte Attacken nach wenigen Sekunden zum Erfolg führen und nicht wie bei "Spectre" und "Meltdown" wochenlang dauern.Den Forschern zufolge betrifft "Spoiler" ausschließlich Intel-Prozessoren. CPUs von AMD und ARM sind nach ihren Erkenntnissen nicht verwundbar, somit können iPhones und iPads nicht auf dieser Basis angegriffen werden. Besitzer eines iMac, Mac mini, Mac Pro oder MacBook sind hingegen - zumindest theoretisch - ebenso gefährdet wie sämtliche Anwender von Windows-Rechnern mit Intel-CPU.Der Chiphersteller wurde von den Forscherteam bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres über die Sicherheitslücke informiert, hat aber bislang nicht öffentlich Stellung bezogen. Nicht einmal eine CVE-Nummer hat der Prozessorgigant bislang vergeben. Die Wissenschaftler haben daher nach Ablauf der in solchen Fällen üblichen 90 Tage ihre Erkenntnisse öffentlich gemacht. Sie vermuten, dass es für Intel nicht einfach sein dürfte, die Lücke durch ein Update des Microcodes zu schließen. "Es könnte Jahre dauern, bis ein effektiver Patch zur Verfügung steht", sagt Ahmad Moghimi, einer der Forscher vom Worcester Polytechnic Institute.