„Intel Arc“: Intel präsentiert erste Gaming-GPU-Reihe – Release erst 2022

Den Auftakt macht „Alchemist“

Kein Release in diesem Jahr

Es ist nicht gerade so, dass Intel in den letzten Jahren durch besonders herausragende Innovationen und einer soliden Geschäftsstrategie in Erscheinung getreten wäre. Seit Apple auf hauseigene Prozessoren setzt, verlor der Halbleiterhersteller zudem einen wichtigen Kunden. Ferner blieb die Konkurrenz nicht untätig und Intel muss entsprechend um Marktanteile bangen (siehe hier ). Nun möchte das Unternehmen wieder positiv von sich reden machen und zeigt einen Ausblick auf kommende Grafikkarten, die unter dem Namen „Intel Arc“ firmieren. Allerdings bleibt Intel etliche Details zu den neuen GPUs schuldig – und muss Interessenten auf das nächste Jahr vertrösten.Bislang geisterte der etwas kryptische Name „DG2“ für „Discrete Graphics #2“ für Intels Gaming-GPU durch die Medien. Nun herrscht Gewissheit: Die erste der unter dem Begriff „Intel Arc“ vermarkteten Grafikkarten soll den Codenamen „Alchemist“ erhalten. Die Codenamen der folgenden Generationen sind ebenfalls schon bekannt: „Battlemage“, „Celestial“ sowie „Druid“. Der Halbleiterhersteller verspricht sich Großes von den Grafikkarten – es handele sich Intel zufolge um das größte Geheimnis, welches das Unternehmen je für sich behalten musste.Um gegen die Konkurrenz von Nvidia und AMD gerüstet zu sein, kommen die neuen GPUs sowohl bei Desktop-PCs als auch bei Notebooks zum Einsatz. Zu den Features der Grafikkarten zählen unter anderem Real-Time-Ray-Tracing, Variable-Rate-Shading sowie Video-Upscaling. Weitere Informationen zur Leistungsfähigkeit der künftigen GPUs nennt Intel allerdings nicht – Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Das gilt auch für den Preis, über den sich das Unternehmen bislang ausschweigt. Immerhin möchte Intel noch im Laufe der Woche mit Informationen zur eigenen AI-Super-Sampling-Technologie aufwarten. Etwas enttäuschend ist die Tatsache, dass „Alchemist“ nicht in diesem Jahr auf den Markt kommt. Der Hersteller peilt das erste Quartal 2022 für einen Release an.