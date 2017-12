Indoor-Karten: Ein Blick ins Innere der Berliner Flughäfen mit Apple Maps

Flughafen Berlin-Tegel

Bedienung

Flughafen Berlin-Schönefeld

Update zahlreicher Flughäfen, aber noch viel zu tun

Wenn man durch eine fremde Umgebung läuft, bietet die Karten-App eines Smartphones Orientierung. Apple möchte, dass dies nicht nur gilt, wenn man draußen unterwegs ist, sondern auch in großen öffentlichen Gebäuden wie Kaufhäusern oder Flughäfen. Dafür implementierte der Konzern in iOS 11 und macOS High Sierra Indoor-Karten in die hauseigene Karten-App. Monatelang waren aber kaum Gebäude kartografiert, Apple versprach Besserung zum Herbst.Jetzt sind in der Tat zahlreiche neue Indoor-Karten für Flughäfen in aller Welt verfügbar geworden. Dazu gehören insbesondere auch die beiden internationalen Flughäfen im Großraum Berlin: Tegel und Schönefeld. Wer dort das richtige Gate oder ein bestimmtes Geschäft sucht und ein iPhone mit iOS 11 in der Tasche hat, kann die Anordnung der Räumlichkeiten auf jedem Stockwerk einsehen.Die Indoor-Karten lassen sich sehr intuitiv aufrufen: Sobald man im normalen Kartenmodus an die entsprechenden Gebäude heranzoomt, bauen sich die digitalen Trennwände auf und die einzelnen Bereiche sind sichtbar. Ist die Zoomstufe noch zu klein, verrät ein Knopf mit der Aufschrift »Hineinschauen«, dass Indoor-Karten verfügbar sind.Standardmäßig erblickt der Nutzer zuerst die Raumaufteilung des jeweiligen Erdgeschosses. In der rechten oberen Ecke wird dies durch einen Knopf veranschaulicht. Tippt man auf ihn, klappt sich eine Liste aller verfügbaren Stockwerke auf. So können Anwender unterwegs auf jeder Höhe einen Überblick über die Umgebung gewinnen.Neben den Berliner Flughäfen wurden auch andere europäische Airports etwa in London, Amsterdam und Genf mit Indoor-Karten aufgerüstet. Noch umfangreicher ist das Update für Luftbahnhöfe in den Vereinigten Staaten. Nichtsdestotrotz bleibt es weiterhin reine Glückssache, ob Apple Maps für diesen Zweck ausreicht, da auch große internationale Drehkreuze wie Frankfurt nach wie vor ohne das Feature auskommen müssen. Es bleibt zu hoffen, dass Apple bald mit weiteren Updates nachlegt.