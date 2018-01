Im Apple-Design, aber mit Kabel: Matias stellt neue Mac-Tastaturen vor

Für augenschonende Tastenbeleuchtung

Ausführungen und Preis

Matias ist inzwischen als Hersteller von Tastaturen bekannt, die den typischen Apple-Tastaturen bis ins Detail gleichen. Nicht zuletzt weil Apple im vergangenen Jahr endgültig den »alten Zopf« von fest verkabelten Tastaturen abschnitt, sind die Matias-Lösungen sehr beliebt. Auf der CES in Las Vegas stellt das Unternehmen nun eine neue Version vor, wie sich Apples Kabeltastatur hätte entwickeln können.Das »RGB backlit wired aluminum keyboard« zeichnet sich im Vergleich zu den Vorgängern vor allem durch die farbige Hintergrundbeleuchtung aus. Zur Kontrolle, welchen Farbton die leuchtenden Tasten im Dunklen haben sollen, ergänzte Matias an der Tastaturrückseite ein Einstellrad. Daneben gibt es noch einen Kontrollknopf, mit dem sich die Intensität der Beleuchtung steuern lässt. Hält man diesen gedrückt, kann man mithilfe der Nummerntasten die Stärke in Zehnerschritten von 0 bis 100 Prozent regeln.Zweck der farbigen Beleuchtung ist Augenfreundlichkeit: Je dunkler die Umgebung desto geringer soll der Blauanteil im Licht sein. Ein ähnliches Prinzip verfolgt Apple bei der Displaybeleuchtung von Monitoren über Night Shift.Alle weiteren Details entsprechen denen von Apple-Tastaturen, inklusive des mausfreundlichen USB-Ports, dem leichten Kippwinkel und den Funktionstasten. Lediglich die feste Kabelverbindung gibt es beim großen Vorbild nicht mehr, dürfte aber bei Akkufremdlern auf Gegenliebe stoßen.Neben der silbernen Version, welche das Design der externen Apple-Tastaturen imitiert, gibt es noch eine Variante in Spacegrau, welche sich dem Stil von modernen MacBook-Tastaturen verschrieben hat. Beide Versionen gibt es natürlich auch in deutscher Tastenbelegung. Sie sind bei Matias ab heute für 99 US-Dollar bestellbar . Die Auslieferung erfolgt dann ab Februar. Für Besitzer eines Windows-PCs gibt es als dritte Ausführung noch ein komplett schwarzes Design inklusive Windows-Taste.Weiterführende Links: