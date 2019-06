Hunde- und Katzenbilder finden: Apple bietet neue API für Foto-Apps

Drittanbieter-Apps erkennen Hunde und Katzen auf Fotos

Als Apple iOS 13 und macOS Catalina (10.15) auf der WWDC präsentierte, zeigte das Unternehmen unter anderem neue Funktionen der Fotos-App. Mithilfe von Maschinellem Lernen kuratiert die App automatisch die gesamte Mediathek des Nutzers, um Fotos intelligenter als bisher zu sortieren. Entwickler Frank A. Krueger hat noch ein weiteres, von Apple nicht explizit angekündigtes Feature der kommenden Betriebssystem-Aktualisierungen entdeckt: Die APIs VNAnimalDetectorDog und VNAnimalDetectorCat ermöglichen es Entwicklern ab den nächsten Betriebssystem-Updates, innerhalb ihrer Apps nach Hunden oder Katzen suchen zu lassen.Apples Fotos-App erkennt schon seit längerem über Technologien wie CoreML, was genau sich auf einem Bild befindet. Anwender können gezielt nach Menschen, Tieren oder bestimmten Naturumgebungen stöbern. Mit iOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina und tvOS 13 geht das Unternehmen aus Cupertino einen Schritt weiter. Auch Drittentwickler bekommen die Gelegenheit, Tier-Suchen in ihre Anwendungen zu integrieren. Die neuen APIs VNAnimalDetectorDog (Hunde) und VNAnimalDetectorCat (Katzen) weisen darauf hin. Frank A. Krueger hat die Neuerung per Tweet angekündigt. Wenn Nutzer in entsprechend ausgerüsteter Drittanbieter-Software beispielsweise nach ihren Haustieren suchen, sollten die passenden Hunde- und Katzenbilder auftauchen. Ob die Funktion auch zwischen einzelnen Hunde- oder Katzenarten unterscheiden und differenzierte Ergebnisse liefern kann, ist nicht bekannt.Bei den bisherigen Beta-Versionen von macOS 10.15 fiel bereits auf, wie stark Apple die Möglichkeit für Drittanbieter ausgeweitet hat, Apple-eigene Machine-Learning-Features in ihre Anwendungen zu integrieren. Dazu zählen entsprechende Frameworks für Sprache und andere Bereiche. Entwicklerstudios können ihre Software künftig daher in diversen Bereichen ähnlich „intelligent“ gestalten, wie es zuvor nur Apple in hauseigenen Anwendungen wie Fotos möglich war.