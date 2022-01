Hotelzimmer per Wallet-App öffnen: Video zeigt Einrichtung und Funktionsweise

Einfache Einrichtung über die App des Hotels

Quelle: Rich DeMuro via YouTube

Expressmodus mit weiterem Vorteil: Gangreserve

Ein mechanischer Schlüssel hat in vielen Hotels längst ausgedient: Etliche Ketten setzen auf eine Zugangskarte, die bei Berührung mit dem Schloss die Tür entriegelt. Damit gehen einige praktische Vorteile einher: Die Karte passt zumeist in die Geldbörse und ist somit einfacher zu transportieren. Wer ein iPhone mit iOS 15 oder eine Apple Watch mit watchOS 8 sein Eigen nennt, benötigt theoretisch gar keine Schlüsselkarte: Ein kompatibles Gerät entsperrt die Tür automatisch über die Wallet-Anwendung, wenn es in die Nähe gehalten wird – und das sogar dann, wenn es nicht mehr mit Energie versorgt wird. Bislang ist das Feature nicht gerade weit verbreitet, lediglich sechs Häuser von Hyatt in den USA bieten diese Funktion an. Ein neues Video zeigt das Komfortfeature.Der KTLA-Reporter Rich DeMuro stattete dem Hyatt-Hotel im kalifornischen Long Beach einen Besuch ab, um sich ein Bild der Neuerung zu machen. Die Einrichtung erfolgt denkbar einfach: Nach der Reservierung eines Zimmers wird die App der Hotelkette geöffnet, um die Schlüsselkarte in die Wallet-App zu transferieren. Dabei ist der Expressmodus standardmäßig aktiviert: Eine biometrische Authentifizierung ist auf Wunsch hinfällig, sodass das Aufschließen des Zimmers besonders rasch vonstatten geht. Die in der App gezeigte Karte hält zudem alle wichtigen Informationen parat: Nutzer wissen so, in welchem Zeitraum das Zimmer gebucht wurde und welche Zimmernummer die richtige ist. Die App des Hotels spielt in weiterer Folge keine Rolle mehr: Apples Wallet-App reicht aus.Natürlich findet das Feature auch in anderen Situationen Anwendung, die üblicherweise eine physische Hotelkarte voraussetzen: So demonstriert DeMuro die Freigabe des Aufzugs per iPhone, indem dieses einfach an den Reader gehalten wird. Sein knapp einminütiges Video ist hier zu sehen:Dank der Unterstützung der Wallet-App kann der Expressmodus einen weiteren Vorzug ausspielen: Dank der „Gangreserve“ genannten Funktion sind die Apple Watch und das iPhone sogar dann in der Lage, das Zimmer zu entsperren, wenn der Akku längst keine Energie mehr liefert. Bis zu fünf Stunden lang verrichtet der NFC-Chip in diesen Fällen weiterhin seinen Dienst.