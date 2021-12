iOS 15: Hotelzimmer per Apple Wallet aufschließen – Hyatt macht den Anfang

Sechs Hotels machen den Anfang

Andaz Maui, Wailea Resort (Hawaii)

Hyatt Centric Key West Resort & Spa

Hyatt House Chicago Loop-Fulton Market

Hyatt House Dallas/Richardson

Hyatt Place Fremont/Silicon Valley

Hyatt Regency Long Beach

Statt Hyatt-App kann es die Wallet sein

Die Apple Wallet wurde mit iOS 15 deutlich vielseitiger – genauer gesagt hat Apple die Grundlagen gelegt, um wesentlich mehr als nur Tickets und Kreditkarten zu hinterlegen. Bis zur flächendeckenden Einführung weiterer Dokumente vergeht zwar noch einige Zeit, allerdings gibt es inzwischen einiges an Bewegung. Im kommenden Jahr beginnen mehrere US-Staaten damit, digitale Personalausweise und Führerscheine zu akzeptieren. Diese lassen sich, ähnlich der Einrichtung von Apple Pay, dann als digitale Repräsentation in die virtuelle Brieftasche befördern. Wie es im November hieß, benötigen die Partner aber noch mehr Zeit. Aus der Prognose "Ende 2011" wurde nämlich ein "Anfang 2022", mit von der Partie sind Arizona, Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma sowie Utah.Eine andere wichtige Neuerung betrifft digitale Hotelschlüssel, die fortan Platz in der Apple Wallet finden können, iOS 15 ist die Voraussetzung. Dazu bedarf es ebenfalls der engen Zusammenarbeit mit den jeweiligen Hotels. Den Anfang macht die Luxuskette Hyatt – wenngleich von den 740 weltweit vertretenen Hotels und Resorts zunächst nur sechs Häuser an der Pilotphase teilnehmen. Der offiziellen Ankündigung zufolge sind dies:Konnte man bislang zwar schon die " World of Hyatt "-App als Hotelschlüssel verwenden, fungiert in den genannten Hotels auf Wunsch zukünftig die Apple Wallet als Zugangssteuerung – und zwar nicht nur auf dem iPhone, sondern eben auch per Apple Watch. Den jeweils gültige Hotelschlüssel erhält man nach dem Check-in in besagter App, um ihn dann in die Wallet befördern zu können. Anschließend muss das iPhone bzw. die Apple Watch nur noch an den NFC-Lesern der Zimmer bzw. anderen Einrichtungen des Hotels gehalten werden. Optional gibt es den " Expressmodus ", um auf biometrische Authentifizierung zu verzichten.