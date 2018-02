HomePod und Co.: Nutzungsweisen, Marktanteil, Zufriedenheit

Der HomePod ist noch nicht lange auf dem Markt - und das auch erst in wenigen Ländern, denn die internationale Einführung plant Apple für einen späteren Zeitpunkt. Eine Umfrage unter US-Verbrauchern ergab , wie sich der HomePod in den Marktanteilen bemerkbar macht und welche Funktionen Nutzer von Smart Speakern als sinnvoll erachten. Zumindest in den USA ist der Markt bereits gut erschlossen, denn jeder dritte Befragte gab an, einen der angebotenen intelligenten Lautsprecher zu verwenden. An der Spitze steht Amazon mit dem Echo und einem Marktanteil von 55 Prozent, gefolgt von Google Home mit 23 Prozent. Der HomePod bringt es allerdings ebenfalls schon auf 3 Prozent, müsste aber noch viel aufholen, um irgendwann einmal zu den wesentlich günstigeren Systemen Echo und Home aufzuschließen.Nach der bevorzugten Nutzungsweise gefragt, liegt die ureigene Funktion der intelligenten Lautsprecher vorn: Musikhören. Interessanterweise verwendet aber trotzdem die Mehrheit der Anwender ihr Echo, Home, Cortana oder den HomePod nicht zur Beschallung. Die Abfrage des Wetterberichts sowie allgemeine Fragen, die ein Sprachassistent beantworten kann, sind fast ebenso von Relevanz. Weiter abgeschlagen von den drei bestplatzierten Antworten Musik, Wetter und Fragen landen Sportnachrichten, Messenger und Smart Home. Zum Einkaufen verwenden ebenfalls nur wenige Nutzer (und wohl in erster Linie Echo-Besitzer) ihren Smart Speaker.Die Zufriedenheit der Nutzer mit den aktuellen Lösungen fällt ziemlich hoch aus. 89 Prozent zeigen sich "sehr zufrieden" oder "zufrieden" und geben an, die Geräte erledigen jene Aufgaben gut, für die sie auch angeschafft wurden. Die aktuellen Zahlen zeigen, wie viel Potenzial der Markt noch bieten kann - gleichsam aber auch, mit wie viel Aufmerksamkeit Nutzer die aktuellen Angebote verfolgen. Angesichts Apples Plattform-Strategie verschiedenartiger möglichst gut miteinander kommunizierender Geräte, die möglichst den Kauf anderer Apple-Lösungen fördern sollen, war die Einführung des HomePods ein konsequenter Schritt.