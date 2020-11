Erste Testberichte zum HomePod mini – Wie gut ist die kleine Kugel?

Erfahrungen mit dem HomePod mini

Reicht es, um Amazon und Google zu schlagen?

Das Fazit der meisten Berichte

Die erste Erweiterung der HomePod-Familie erfolgte auf dem vorletzten Apple-Event – und in diesen Tagen beginnt die Auslieferung. Nach dem "großen" HomePod stellte Apple erwartungsgemäß auch eine mini-Variante vor, die auf ein ganz eigenständiges Design setzt. Inzwischen gibt es zahlreiche Testberichte, welche die Frage beantworten, was die kleine Soundkugel leistet – und ob man sich auf starke Einbußen hinsichtlich der Soundqualität gefasst machen muss. Engadget zieht das Fazit, der HomePod mini höre sich großartig an. Allerdings handle es sich um einen sehr kleinen Lautsprecher. Wenn Apple also angebe, man könne den ganzen Raum beschallen, so dürfe es sich eben um keinen besonders großen handeln. Verglichen mit Googles Nest Audio fehle dem HomePod mini nämlich etwas die Lautstärke, so der Tester. Das Wall Street Journal sieht den HomePod hingegen vorne und bezeichnet das Gerät als erste Wahl, wenn man sich nicht in einem "Multiplattform"-Haushalt befinde. TechCrunch attestiert dem HomePod mini "bemerkenswerte" Soundqualität für ein Produkt dieser Abmessungen und Preisgestaltung. Eine gute Entscheidung sei gewesen, Rundum-Beschallung zu bieten und nicht wie beispielsweise Amazon mit dem neuen Echo auf Front-Lautsprecher zu setzen. Etwas weniger begeistert zeigt sich indes The Verge . Zwar habe Apple endlich einen günstigeren HomePod auf den Markt gebracht, dieser laufe jedoch weiterhin Google und Amazon hinterher. Weder könne Siri mithalten, noch biete Apple den Sound der Konkurrenzprodukte.Vergleicht man die Kernaussagen der verschiedenen Testberichte (derer es noch deutlich mehr gibt, als die angeführten vier Beispiele), so gibt es immer wieder ein sehr ähnliches Fazit. Der HomePod sei für reine Apple-Umgebungen aufgrund der engen Integration die naheliegende Wahl – und biete dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die vielseitigeren Smart Speaker erhalte man aber weiterhin bei Amazon und Google