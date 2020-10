HomePod mini: Kein Stereosound mit dem großen Bruder – regulärer HomePod bald mit Surround-Sound für Apple TV

Stereosound: nur mit baugleichen Modellen

Surround-Sound für das Apple TV 4K

Vor zweieinhalb Jahren ging der HomePod in den Verkauf – danach wurde es relativ schnell ruhig um den smarten Lautsprecher. Zwar munkelten manche Marktbeobachter von der zweiten Generation des Smart Speakers, dazu ist es allerdings bis heute nicht gekommen. Apple präsentierte im Rahmen des „Hi, Speed“-Events eine gänzlich neues Modell: den HomePod mini. Dieser wartet mit einem völlig neuen Design auf und unterbietet den großen Bruder preislich um Längen: 96,50 Euro werden für den kleinen Smart Speaker fällig. Bevor Interessierte aber am 6. November Vorbestellungen tätigen, sollten sie über das Zusammenspiel mit dem regulären HomePod Bescheid wissen – das gestaltet sich nicht ganz so reibungslos wie zuerst angenommen.Wer Stereosound möchte, der kombiniert einfach zwei HomePods miteinander – so sie dem gleichen Modell angehören. Jim Dalrymple von The Loop weiß nämlich von einem Detail zu berichten, das Apple nicht gerade herausstreicht: Ein HomePod kann nicht mit einem HomePod mini verbunden werden, um Stereosound zu generieren. Zwei HomePods mini wiederum leisten dieses Feature sehr wohl. Das bedeutet aber nicht, dass die beiden Modelle nicht grundsätzlich miteinander kompatibel sind: Laut Dalrymple harmonieren die verschiedenen Baureihen ohne Weiteres, um beispielsweise Musikwiedergabe in unterschiedlichen Räumen einer Wohnung er ermöglichen. Auch das neue Feature Intercom funktioniert über die Modellgrenzen hinweg.Dalrymple verweist zudem auf ein Update, welches der reguläre HomePod bald erhalten soll. Damit schließt das Gerät in puncto Funktionsumfang zu seinem kleinen Bruder auf – und ermöglicht ebenfalls Features wie die persönliche Rückmeldung zur Tagesplanung. Außerdem soll sogar das Apple TV von dem Update profitieren, sofern es sich um das 4K-Modell handelt: Ein oder mehrere HomePods lassen sich mit der Set-Top-Box verbinden, um 5.1- oder 7.1-Surround-Sound zu erhalten. Selbst Dolby Atmos ist so möglich. Der HomePod mini unterstützt diese Funktion hingegen nicht. Auch hier versteht sich das kleine Modell nicht mit dem regulären: Das Apple TV kann mit zwei mini-Varianten für Stereosound, nicht jedoch mit einem mini- und einem regulären Modell gekoppelt werden.HomePod bei Apple: HomePod mini bei Apple: