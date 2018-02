HomePod hinterlässt Ringe auf geöltem oder gewachstem Holz

Kein direkter Kontakt zu behandeltem Holz

Apple hat ein neues Support-Dokument für den Smart Speaker HomePod ins Netz gestellt. Vordergründig geht es darin um die Frage, wie das Gerät gepflegt und gereinigt werden muss. Ein wichtiger Aspekt ist allerdings auch der Absatz, wo man ihn am besten aufstellen solle. Neben dem Tipp, den HomePod nicht in unmittelbare Nähe von Wasser oder von Hitzequellen stehen zu lassen, geht Apple auch auf ein Problem ein, welches gestern im Rahmen einiger neuer Reviews aufgekommen ist.Apples Lautsprecher hinterlässt nämlich auf bestimmten Holzoberflächen schon nach kurzer Zeit sichtbare Spuren in Form von weißen Ringen. Apple hatte das Problem schnell bestätigt und betont, es sei nicht ungewöhnlich für einen Lautsprecher mit Silikonfuß, »schwache Spuren« zu hinterlassen. Der Silikonfuß hat die Aufgabe, die Bassvibrationen zu dämpfen. Die resultierenden Ringe verschwinden Apple zufolge aber in der Regel von selbst von den Möbeln; sollten sie es nicht tun, könne man mit einem trockenen Lappen nachhelfen oder müsse im Notfall den vom Möbelhersteller empfohlenen Reinigungsmaßnahmen folgen.Den Tests zufolge tritt das Problem nur bei geölten oder gewachsten Holzoberflächen auf. Bei unbehandeltem Holz gibt es ebenso wenig Spuren wie bei Glas, Granit oder Hartfaserplatten. Die Tester stellten weiterhin die Frage auf, ob die Spuren auch auf Beschädigungen beim 349 US-Dollar teuren HomePod selbst hinweisen, was aber nicht bestätigt werden konnte.Wenn Sie also einen HomePod aus den bisherigen Startländern USA, Großbritannien oder Australien bezogen haben, bzw. zu den Käufern gehören wollen, sobald das Gerät in Kürze auch in Deutschland auf den Markt kommt, sollten Sie den Untergrund bei der Wahl des Aufstellplatzes berücksichtigen. Ist der spezielle Ort mit dem beschichteten Holz aber alternativlos, gibt es ebenfalls eine ganz einfache Maßnahme: einen HomePod-Untersetzer.Weiterführende Links: