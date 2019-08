HomePod bald auch in Japan verfügbar

Langfristige Strategie unklar

Ursprünglich kündigte Apple den HomePod auf der WWDC 2017 an – und sollte noch vor Weihnachten erscheinen. Apple musste den geplanten Marktstart aber auf Anfang 2018 verschieben – und der Smart-Speaker war auch nur in den USA, Großbritannien und Australien zu bekommen. Erst im Sommer 2018 wurde der Lautsprecher auch in weiteren Märkten eingeführt, darunter auch Deutschland. Vor sechs Monaten kam der HomePod in China und Hong Kong in die Läden.Nun gab Apple bekannt, dass der HomePod am 23. August auch in Japan ausgeliefert wird – Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Der Preis in Japan orientiert sich mit 32.800 Yen (etwa 280 Euro) an den internationalen Preisen. Der HomePod wird in Japan zusätzlich zu den Apple Stores auch über ausgesuchte Handy-Stores vertrieben.Hersteller wie Google und Amazon erobern mit günstigen Smart-Speakern den Markt – diese können zwar dem HomePod bezüglich Klangqualität nicht das Wasser reichen, aber der Preis ist mit 30 bis 100 Euro deutlich geringer.Noch ist völlig unklar, welche Strategie Apple langfristig mit dem HomePod verfolgt: Mit dem derzeitigen Preismodell wird Apple kaum Marktanteile erobern können. Die meisten Kunden loben zwar die klanglichen Qualitäten des Lautsprechers, doch der Preis von mehr als 300 Euro steht für die Mehrzahl der Interessenten wohl kaum im Verhältnis zu den Vorteilen gegenüber der Konkurrenz.