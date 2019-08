HomePod: Kein höherer Marktanteil nach Preisreduktion

Der HomePod wurde nach Erscheinen besonders wegen seiner klanglichen Fähigkeiten und der Integration mit anderen Apple-Geräten gelobt – doch Stückzahlen nach hat Apple schon lange den Anschluss verloren. Der HomePod ist im Vergleich zu anderen Smart-Speakern sehr teuer: Bei Erscheinen lag der Preis bei 349 Euro (349 Dollar). Im April 2019 reduzierte Apple den Preis auf 329 Euro (299 Dollar), doch auch dies verhalft dem HomePod nicht zu einem höheren Marktanteil.Einer Marktstudie von CIRP nach werden derzeit 76 Millionen Smart-Speaker in den USA verwendet – im 2. Quartal 2019 gingen 6 Millionen Lautsprecher über den Ladentisch. Amazon scheint mit den Echo-Geräten den Geschmack der Kunden getroffen zu haben: 70 Prozent der eingesetzten Lautsprecher sind von Amazon. Google liegt mit 25 Prozent Marktanteil weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz, konnte aber den Marktanteil in den letzten Quartalen vergrößern.Schlusslicht der Untersuchung ist Apple: Der HomePod bringt es schon seit einigen Quartalen auf konstant 5 Prozent – daran konnte auch die Preisreduktion um immerhin 50 Dollar in den USA nichts ändern.Schon häufiger gab es Gerüchte um einen günstigeren Smart-Speaker von Apple – vielleicht unter dem hauseigenen Beats-Label. Doch bislang blieben stichhaltige Hinweise auf einen neuen Smart-Speaker aus – es tauchten noch keine Gehäuseteile oder Hinweise in Betriebssystemen auf.