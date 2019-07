Apples HomePod ohne Chance gegen Amazon und Google

Google und Amazon teilen Smartspaker-Markt unter sich auf

Smartspeaker zweitbeliebtestes SmartHome-Gerät

HomePod weit abgeschlagen

Der Smartspeaker-Markt nimmt in Europa immer mehr an Fahrt auf, doch Apple profitiert kaum von der Entwicklung – das geht aus Daten von IDC hervor. Den Marktforschern zufolge wuchs der Markt in Europa innerhalb des ersten Quartals 2019 um 58,1 Prozent. Umgerechnet bedeutet das 3,35 Millionen verkaufte Geräte in der Region. 41,8 Prozent der abgesetzten Smartspeaker stammten von Amazon. Noch besser schnitt nur Google mit 45,1 Prozent ab. Die beiden US-Firmen teilen den Markt der intelligenten Lautsprecher damit zum größten Teil unter sich auf. Apples HomePod wird in der Statistik mangels größerer Verkaufssprünge nicht erwähnt.Der große Gewinner des ersten Quartals ist Google. Der Suchmaschinen-Riese konnte in Europa erstmals Amazon bei den Smartspeaker-Verkäufen überholen, so IDC . Marktexperte Antonio Arantes sieht mehrere Faktoren für das gute Abschneiden. Google expandiere konsequent in immer mehr Länder und unterstütze eine immer größere Anzahl an Sprachen. Amazon konnte demnach zuletzt bei dem von Google vorgegebenen Tempo nicht mithalten.Gleichzeitig stärke sich Googles Position im Bereich der Plattformen für Sprachassistenten. Google Assistent ist in der Hälfte aller Smartspaker verfügbar, die im ersten Quartal 2019 über die virtuellen und realen Ladentheken gingen. Amazon dagegen habe mit Lieferschwierigkeiten beim Echo Dot zu kämpfen gehabt, die einen entscheidenden Nachteil gegenüber der Konkurrenz bedeuteten.Smartspeaker waren IDC zufolge zwischen Januar und März die bei Kunden zweitbelebteste SmartHome-Gerätekategorie. Auf den ersten Platz schafften es Video-Entertainment-Produkte wie Smart TVs. Intelligente Beleuchtungssysteme kamen auf die dritte Position, gefolgt von Home Security und Thermostaten.Da IDC Apple nicht erwähnt, bleibt der Eindruck eines für Apple-Verhältnisse enttäuschenden HomePod-Geschäfts. Im Weihnachtsquartal 2018 verkaufte Apple Marktforschern zufolge weltweit 1,6 Millionen HomePods. Zum Vergleich: Bei Google lag der Wert bei 11,5 Millionen Einheiten. Amazon erzielte im gleichen Zeitraum 13,7 Millionen Verkäufe.Zwar ist Apples Lautsprecher deutlich teurer als die meisten Modelle der Konkurrenz, doch trotzdem dürfte sich der Unternehmen aus Cupertino bessere Verkaufszahlen von dem hauseigenen Smartspeaker erwartet haben.