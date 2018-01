HomePod: Neue Feature-Hinweise in iOS-Beta

Deaktivierte Siri-Funktion für bestimmten Situationen

HomePod könnte verschiedene Stimmen unterscheiden

Der Marktstart des für das Frühjahr 2018 angekündigten HomePod dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Außer der Zulassung des smarten Siri-Lautsprechers durch die amerikanische Federal Communications Commission deuten auch diverse Dokumente in der aktuellen Beta von iOS 11.2.5 auf einen baldigen Marktstart des HomePod hin. Zudem enthält die Beta einige Icon-Grafiken, die Hinweise auf Features des intelligenten Lautsprechers geben.Die Grafiken stammen von Apples Home-App für das iPhone. Einige der Darstellungen zeigen ein durchgestrichenes Siri-Symbol inklusive der Bezeichnung „siri-off“ im Dateinamen. Aktuell lässt sich nur darüber spekulieren, um welche Funktion es sich dabei handelt. Denkbar ist das Deaktivieren des eigentlich jederzeit verfügbaren Sprachassistenten, der auf das Kommando „Hey, Siri“ regiert und Befehle des Nutzers entgegennimmt. „siri-off“ könnte etwa für Situationen wie Partys gedacht sein, in denen das Sprach-Feature nicht benötigt wird oder sogar stört.Zudem ist eine weitere Funktion im Zusammenspiel mit Siri möglich. Ähnlich wie Googles smarte Lautsprecher der Home-Serie könnte Apple auch beim HomePod eine Option implementieren, die es dem Siri-Lautsprecher ermöglicht, einzelne Stimmen zu unterscheiden und individuell auf Anwenderbefehle zu reagieren.Die Icons weisen außerdem auf das von Apple schon angekündigte Feature hin, zwei HomePods zu kombinieren, um Stereo-Sound zu erhalten. Ebenso finden sich Darstellungen, die eine simultane Übertragung von Audioinhalten an zwei oder mehr HomePods über das neue Protokoll AirPlay 2 implizieren.Apple soll bereits die erste Großlieferung an HomePods erhalten haben, was auf einen Verkaufsstart in absehbarer Zeit hindeutet. Der HomePod wird zunächst nur in Großbritannien, Australien und den USA angeboten. Wann das Gerät hierzulande in die Geschäfte kommt, ist noch nicht bekannt.