Apple senkt den HomePod-Preis

Geringere Euro-Preissenkung

Ein Dreivierteljahr nach dem Verkaufsstart

Nachdem Apple in der vorletzten Woche bereits Preissenkungen bei einigen Macs vorgenommen hatte, die üppigeren Speichervarianten wurden günstiger (siehe ), drehte Cupertino heute bei einem anderen Produkt an der Schraube. Ist man bei Meldungen rund um Apple-Geräte eher an Preiserhöhungen gewöhnt, überrascht Apple jetzt ein weiteres Mal mit Abschlägen. Den HomePod (Store: ) kann man ab sofort zu günstigeren Preisen erwerben, in den USA machte Apple aus zuvor 349 Dollar nur noch 299 Dollar. Damit fällt der Preis unterhalb der Marke von 300 Dollar, was für viele sicherlich ein Kaufanreiz sein dürfte. Hierzulande gebärdet sich Apple nicht ganz so großzügig.Kostete der HomePod bislang 349 Euro, so liegt die unverbindliche Preisempfehlung jetzt bei 329 Euro . Weder sieht das Preisschild damit sonderlich attraktiver aus, noch werden die europäischen Kunden Apple deswegen nun die Bude einrennen. Allerdings ist zu erwähnen, dass die vormals aktuellen 349 Euro ein unerwartet niedriger Preis waren, denn Apple hatte Dollar und Euro 1:1 umgerechnet – nach dem sonst üblichen Schema hätte der HomePod hierzulande aber 399 Euro gekostet. Dies ist wohl der Grund, warum Apple nicht ebenfalls 50 Euro abzog. Die jüngste Preissenkung ermöglicht es anderen Anbietern, noch weiter nach unten zu gehen. Beispielsweise verkauft MediaMarkt den HomePod für 288 Euro und gibt noch eine smarte Steckdose als Bonus dazu.Der Verkaufsstart des HomePods war erst im Juni 2018 erfolgt, deutlich nach der Markteinführung in den USA. Dort konnte man das Lautsprechersystem schon knapp ein halbes Jahr vorher erwerben, nämlich ab Januar. Berichten zufolge war Siri für die Verzögerung verantwortlich – angesichts der Sprachsteuerung des Smart Speakers muss der Sprachassistent besonders akkurat arbeiten. Dies konnte Apple aber zunächst nur für den englischsprachigen Raum gewährleisten, während andere Sprachen auf sich warten ließen. Keine Gerüchte kursieren momentan übrigens bezüglich einer zweiten Generation des HomePods. Auch die gemunkelte, günstigere Variante erschien bislang nicht. Gerüchten zufolge soll es aber im Sommer so weit sein – und zwar unter der Beats-Marke: