HomePod startet in China – ein Jahr nach USA, Australien und Großbritannien

Apple hat nun offiziell bekanntgegeben, dass der HomePod ab sofort in China zum Kauf bereitsteht . In den USA, Australien und Großbritannien erschien der Apple-Lautsprecher bereits im Februar 2018 – im Juni 2018 kam der HomePod in Kanada, Frankreich und Deutschland auf den Markt. Im Oktober erschien der Lautsprecher in Spanien und Mexiko.In China ist der Lautsprecher etwas teurer als in den USA oder in Deutschland: Apple verlangt in China 2,799 RMB, umgerechnet sind dies 361 Euro. In Deutschland kostet der HomePod 349 Euro (inklusive Mehrwertsteuer), in den USA 349 Dollar (exklusive Mehrwertsteuer).Die Smart-Speaker-Linie "Echo" von Amazon stehen derzeit nicht in China zur Verfügung – Apple konnte hier, zeitlich gesehen, die Konkurrenz ausstechen. Anpassungen von Siri sind der wahrscheinliche Grund, warum Apple den HomePod erst nach und nach in den einzelnen Ländern zum Verkauf bereitstellt und nicht einen weltweit einheitlichen Starttermin wählte.Zuletzt hatte Apple mit vielen Absatzproblemen in China zu kämpfen: Der Grund hinter Apples neuerliche Umsatzwarnung ist zum großen Teil auf den schleppenden Absatz in China zurückzuführen. Auch andere Smartphone- und Elektronikhersteller wie beispielsweise Samsung bekommen das Abkühlen des wirtschaftlichen Aufschwungs zu spüren.