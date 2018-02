HomePod: Eine Reparatur lohnt sich kaum

Neukauf kaum teurer als Reparatur

Garantiebestimmungen

Die Berichterstattung beim neu erschienen HomePod konzentrierte sich meist auf die mehr oder weniger intuitive Bedienung, die Einrichtung sowie die Qualität der Audiowiedergabe und von Siri. Zu den wichtigen Informationen gehören aber auch erweiterte Garantiebestimmungen und eventuelle Reparaturkosten. Diesbezüglich informiert Apple auf speziellen Supportseiten - und erntet insbesondere für die aufgerufenen Preise bei Instandsetzungen Kritik.Sollte nämlich der HomePod außerhalb des Garantiezeitraums seinen Geist aufgeben oder aus einem anderen Grund einer Reparatur bedürfen, so kostet dies den Nutzer in den USA 279 US-Dollar. Das ist ein stolzer Preis angesichts der Tatsache, dass dem ein Neugerät mit 349 Dollar gegenübersteht. Inklusive Versand und zusätzlicher Kosten bewegt man sich im Reparaturfall also in ähnlichen Sphären wie bei einem Neukauf. Das dürfte viele Kunden dazu bewegen, lieber ihr Altgerät wegzuwerfen und ein neues anzuschaffen - Öl ins Feuer derjenigen, welche die schlechte Reparierbarkeit und den anfallenden Elektroschrott bei großen Tech-Konzernen kritisieren.Günstiger ist die Reparatur eines HomePods selbstverständlich im Garantiefall. Dann muss der Besitzer lediglich 35 Dollar aufwenden. Apple gewährt standardmäßig eine Garantie von einem Jahr. Optional kann man beim Kauf den AppleCare+-Schutz hinzubuchen, der mit 39 Dollar zu Buche schlägt. Dieser verlängert den Garantiezeitraum im Falle des HomePod auf zwei Jahre und verspricht für denselben Zeitraum auch fachkundigen Telefon-Support.Die Preise für den HomePod, AppleCare+ und Reparaturfälle in Deutschland sind noch nicht bekannt. Da das Gerät aber noch in diesem Frühjahr, also wohl innerhalb der nächsten acht Wochen, auch hier und in Frankreich erscheint, dürfte sich dies bald ändern. Es ist aber kaum anzunehmen, dass das Verhältnis zwischen Reparatur außerhalb der Garantie und Neukauf hierzulande günstiger ausfällt als in den Vereinigten Staaten.