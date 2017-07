HomeKit interaktiv: Diese Apple Stores sind dabei

Designkonzept »The Avenue«

Marketing für HomeKit

Gestern berichteten wir über die Möglichkeit, in manchen Apple Stores direkte Erfahrungen mit HomeKit in einem virtuellen Zuhause zu machen. Jetzt erreichte uns die Nachricht, welche Stores bei Aktion dabei sind. Weltweit sind es 46 Geschäfte, die Zahl in Deutschland hält sich allerdings in Grenzen. Einzig der neueste deutsche Store in der Kölner Schildergasse bietet den interaktiven Einblick in die Funktionalität von Apples Smart-Home-Lösung. Die anderen liegen zumeist in den USA (30 Stück), in Großbritannien, Mexiko oder Ländern Asiens.Der Grund für die geringe Anzahl in Deutschland liegt darin, dass nur der Store Schildergasse bereits mit dem neuen Konzept »The Avenue« ausgestattet ist. Dabei handelt es sich um hochformatige Monitore, die im Fenster-Design angeordnet sind. Diese bieten die Illusion, einen direkten Blick in verschiedene Zimmer eines mit HomeKit-Produkte vollgestopften Hauses zu werfen. Alle Geräte können über die im Store ausgestellten iPhones, iPads und Apple Watches über die Home-App gesteuert werden.Apples Beweggründe für die Aktion sind leicht nachzuvollziehen: HomeKit erlebte seine Geburt im Rahmen von iOS 8, ist also bereits deutlich über zwei Jahre alt. Dennoch haben nur wenige Menschen bereits Berührungspunkte mit dem Konzept gehabt oder überhaupt die Vorteile (und Nachteile) eines vernetzten Zuhauses durchdacht. Um den Einstieg zu erleichtern und nicht erst eine Reihe von recht hochpreisigen Geräten kaufen zu müssen, lädt Apple Kunden nun dazu ein, direkte Erfahrung mit intelligenten Thermostaten, ferngesteuerten Rollläden und Glühlampen zu machen. Auch können natürlich eigenhändig Szenen angelegt werden, also gruppierte Wenn-Dann-Verknüpfungen für die intelligenten Haushaltsgeräte.Sollten Sie sehr weit von Köln weg leben, halten die Mitarbeiter der Apple Stores trotzdem Demomaterial für HomeKit bereit. Lediglich der interaktive Anteil mit dem fiktiven, voll eingerichteten Haus bleibt dem Besucher dann vorenthalten. In diesem Zusammenhang weisen die Mitarbeiter darauf hin, dass HomeKit-Produkte innerhalb von bis zu drei Wochen nach einem Kauf wieder zurückgegeben werden können.